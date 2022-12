Jorge Javier Vázquez vive un tenso momento en directo: Ana Rosa Quintana le pone contra las cuerdas

Momentos de tensión en los platós de Telecinco. Jorge Javier Vázquez ha visitado a Ana Rosa Quintana para promocionar su nuevo libro, Antes del olvido. El presentador ha acudido a El programa de AR en plena polémica entre la productora del matinal, Unicorn Content, y la empresa encargada de Sálvame, La Fábrica de la Tele. Pese al conflicto, ambos presentadores han conversado en directo ante la atenta mirada de los espectadores.

La tensión comenzaba con la entrada de Jorge Javier al plató, aplaudiéndose a si mismo. Ana Rosa le explicaba que ya no aplaudían porque no tenían público desde la pandemia, pero Joaquín remarcaba un escueto "yo sí he aplaudido", a lo que Ana Rosa ha contestado "pues yo no". Pese a ser una entrevista promocional, Quintana no ha hablado demasiado del libro, pues ha preferido repasar temas de sociedad.

Al ver que hablaban de todo menos de su libro, Jorge Javier le ha preguntado a Ana Rosa si le habían llevado como cebo para atraer audiencia. "Vamos a empezar las cosas claras, yo no te he traído, tú has venido", ha espetado Ana Rosa, causando una carcajada en el de Badalona. "El último te he dejado yo a ti que hoy cojo vacaciones", le ha respondido.

Finalmente, Ana Rosa ha comenzado a hablar sobre el libro. Pese a ello, su primera frase ha sido sobre los retoques del presentador. "Está muy retocada la foto", ha asegurado, a lo que el presentador ha explicado que era un dibujo.

En otro instante, Ana Rosa ha espetado estar disconforme con el enfoque que tiene el catalán sobre el concepto de la felicidad. Uno tiene derecho a la tristeza, pero tiene la obligación de ser feliz", ha explicado. "Eso que dices es un horror, no estoy de acuerdo. No hay nada que nos haya llevado más a la frustración que la obligación de ser feliz", ha contestado Jorge Javier.

La tensión se ha mantenido hasta el final de la entrevista. Jorge Javier Vázquez ha aprovechado para pedirle a Ana Rosa que le contrate como colaborador, algo que a la reina de las mañanas no le ha gustado nada. "Ya viniste y nos abandonaste", ha contestado de manera tajante.