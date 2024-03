Jorge Javier Vázquez, sediento de venganza: las pullas que lanzó contra Telecinco en el estreno de 'Supervivientes'

El mundo televisivo se ha estremecido con el regreso de Jorge Javier Vázquez, quien, con el estreno de Supervivientes, no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar pullas y comentarios sarcásticos contra la dirección de Mediaset, en respuesta a la cancelación de Sálvame, Cuentos Chinos y su posterior ausencia en la pequeña pantalla.

El público recibió a Vázquez con una ovación y vitoreando su nombre, contagiados por su actitud. Además, el catalán portó un atuendo blanco que combinó a la perfección con su sonrisa radiante. Su presencia ha sido uno de los mayores reclamos de la temporada, y desde el primer momento, dejó claro que su característico humor y sarcasmo están intactos.

Durante la gala de presentación, Jorge Javier no escatimó en lanzar agudos dardos a los concursantes, focalizándose especialmente en figuras como Zayra Gutiérrez y Carmen Borrego, con quien tuvo un reencuentro. Con su agudeza habitual, Vázquez logró arrancar sonrisas a los participantes, incluso en momentos de tensión como el icónico salto del helicóptero que marca el inicio del concurso.

Zayra Gutiérrez, hija del futbolista Guti y Arantxa de Benito, se convirtió en la diana de los comentarios de Jorge Javier. Con su estilo único, el de Badalona recordó con cariño algunos episodios del pasado de la joven, provocando risas antes de su salto desde el helicóptero. "He visto a gente salir de un after con mejor cara que tú. Zayra. Y te lo digo porque yo he salido de los after y he salido con esa cara", expresó, arrancándole una carcajada a la supervivientes.

Sin embargo, Carmen Borrego fue la concursante con la que más se cebó Jorge Javier Vázquez. La ex colaboradora de Sálvame fue el blanco de bromas y comentarios durante su participación en el salto del helicóptero, demostrando el estrecho vínculo que mantiene con el presentador. "Carmen, vamos, que no hay suficiente combustible", espetó Jorge. "Qué te vayas a la mierda", respondió Borrego, sellando así un momento de humor y complicidad entre ambos.

Posteriormente, en la clásica prueba en la que los concursantes se embarran, Jorge Javier Vázquez no dudó en celebrar que volviese el barro a la cadena, gritándolo a cámara. Una clara referencia a la nueva programación de Telecinco, desaliñada y aburrida, que ha ensalzado todavía más si cabe la labor de entretenimiento que hacía Sálvame en las tardes de la cadena.