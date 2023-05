Jorge Javier reacciona a la cancelación de 'Sálvame': "Lo siento"

La cancelación de Sálvame está generando todo tipo de reacciones. Jorge Javier Vázquez, presentador histórico del espacio, ha sido el segundo implicado en hablar acerca de la cancelación fulminante del programa producido por La Fábrica de la Tele. Después de que Laura Fa detallara que todos sus compañeros se habían enterado del final de Sálvame por la prensa, Jorge Javier Vázquez ha querido expresar, a su manera, su opinión sobre su futuro más inmediato.

El presentador ha colgado un vídeo junto a su madre, María Morales. Coincidiendo con el día de la madre, el de Badalona ha compartido una conversación con su progenitora. “Ni el día de la madre puefo estar tranquila. ¿Y ahora qué vas a hacer”, ha espetado María, a lo que Jorge Javier contestaba “pues igual vuelvo al teatro”. “Como te fue tan bien...”, ha culminado la madre del presentador con la habitual ironía que les caracteriza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez)

Vázquez ha acompañado el vídeo con la frase “Mama, siento haberte echado a perder el día”. Sin duda, la instantánea es de lo más cómica, dando a entender que el presentador se toma a guasa toda la polémica relacionada con el final de Sálvame. Como es obvio, el equipo del programa está triste tras la decisión tomada por la nueva directiva de Mediaset, pero es innegable que el programa pendía de un hilo desde hace unas cuantas semanas y que muchos estaban concienciados con el tema.

Laura Fa ha explicado cómo se enteraron

"Me enteré por la prensa", ha comenzado Laura Fa, asegurando que le pilló dando el pregón de las fiestas de su ciudad. "Bajé del escenario y el jefe del gabinete de comunicación del ayuntamiento me dijo 'tranquila, pero que sepas que ha pasado esto' y le dije 'es broma, ¿no?'", ha señalado la catalana.

Laura Fa ha asegurado haber hablado con la mayoría de sus compañeros. "He hablado con Jorge Javier y con otros compañeros, para saber cómo están. Algunos solo trabajan en Sálvame, yo gracias a dios tengo otros ingresos y no sufro tanto. No he querido entrar en muchos detalles con ellos", ha comentado discreta, poniendo énfasis en que "se va a quedar mucha gente sin trabajo, muchísima".