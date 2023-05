Jorge Javier y Ana Rosa se reencuentran: lo que le ha dicho el presentador a la sustituta de 'Sálvame'

Tras el anuncio de la cancelación de Sálvame y su sustitución por parte de El Programa de Ana Rosa, dos de los rostros más conocidos de la televisión española, Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana, protagonistas de este culebrón televisivo, se han reencontrado.

El presentador de Badalona se encontró con Ana Rosa Quintana tras enterarse por la prensa del fin de su programa. En una intervención en Catalunya Ràdio, el presentador ha explicado todos los detalles del encuentro. "El arco de emociones por el que pasas es tan variado que resulta difícil explicar cómo se encuentra uno. Me encontré a Ana Rosa de casualidad y lo que me salió de corazón fue darle dos besos y desearle suerte", ha afirmado Jorge Javier.

El reencuentro entre ambos profesionales fue agridulce debido a su larga historia juntos. Jorge Javier recordó con cariño los más de 25 años que han compartido en el mundo de la televisión, desde su trabajo conjunto en el programa Sabor a ti en Antena 3. "Sinceramente, por encima de todo, yo le tengo un gran cariño a Ana Rosa Quintana, no lo puedo negar. Le di dos besos y le dije que estas son cosas que pasan en la empresa. Punto", ha detallado el presentador.

Aunque la noticia de la cancelación de Sálvame ha generado cierta incertidumbre en el mundo de la televisión, Jorge Javier Vázquez ha dejado claro que continuará en la empresa y en su puesto de trabajo. "Puedo tener mi opinión, pero a lo mejor no es la adecuada. Y, sinceramente, no me gusta expresarme. Yo sigo en la empresa y sigue siendo mi casa. En toda esta historia sí que quiero tener la cabeza muy fría. Soy muy feliz en esta empresa. Y continuaré en mi puesto de trabajo", ha afirmado.

El reencuentro entre Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana ha generado expectación entre los seguidores de ambos formatos. A pesar de los cambios en la programación de Telecinco, queda claro que la relación entre los profesionales trasciende los proyectos y se basa en una sólida relación cordial y de respeto mutuo.