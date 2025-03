Joaquín se sincera con su mujer Susana Saborido: "He cometido muchísimos errores"

La tempestad amenaza la calma de Joaquín Sánchez y Susana Saborido y es que la pareja se ha visto envuelta en medio de una polémica después de que salieran a la luz unos mensajes del exfutbolista con la actriz de cine para adultos Claudia Bavel. La conversación que se ha filtrado a la prensa manifiesta un tonteo entre el que fuera capitán del Real Betis Balompié con la creadora de contenidos de Only Fans, en estos mensajes no hay pruebas de que haya habido un encuentro entre ellos, pero sí ha quedado patente que les hubiese gustado tenerlo.

Estas conversaciones entre Joaquín y Claudia Bavel se produjeron entre 2023 y 2024, aunque por el momento la pareja formada por el futbolista y su mujer, Susana Saborido ha decidido capear el temporal juntos y más unidos que nunca, al menos esa es la versión que mantienen de puertas para afuera. La familia es muy importante para Joaquín y lo ha dejado claro en el último episodio de El Capitán en América donde cada miembro de la unidad familiar aprovecha para darse a conocer un poco más y saber cómo es su dinámica.

Son muchos los momentos que quedan para el recuerdo después de este viaje recorriendo la ruta 66 en Estados Unidos, no obstante, algunas confesiones del deportista toman ahora un matiz diferente dado el contexto actual donde aparecen estos mensajes con Claudia Bavel.

Simulando estar en el psicólogo, Joaquín Sánchez responde algunas de las preguntas y también realiza alguna reflexión acerca de su vida personal y estas se han vuelto más relevantes dada la situación actual donde la pareja se enfrenta a esta crisis mediática. "Como todo en la vida, creo que al final lo más importante es la familia. Y creo que tengo una familia muy bonita, muy cariñosa y creo que compartimos muchas cosas. En eso sí he acertado", afirmaba Joaquín.

No solo ha querido reconocer que para él su familia es uno de sus grandes pilares, también ha aprovechado la ocasión para confesar que a lo largo de su vida ha cometido errores. "He cometido muchísimos errores. La vida también va de eso. De equivocarte y salir adelante", ha afirmado, con rotundidad el bético. Estas palabras toman ahora más relevancia porque quizá el futbolista podría estar refiriéndose a estos mensajes con Claudia Bavel, aunque no especifica a qué errores se refiere.

Joaquín y Susana, una pareja unida ante la adversidad

Los vientos no soplan favorables para la pareja formada por Joaquín Sánchez y Susana Saborido y es que los mensajes recientes entre el futbolista y la actriz de cine para adultos podrían suponer el fin del matrimonio de la pareja. La mujer de Joaquín lanzó un mensaje alto y claro cuando se publicaron los mensajes de su marido con Bavel y es que a pesar de lo que haya podido pasar, ella apuesta por su matrimonio y no dejará que esto suponga el fin de la relación.

El futbolista por su parte, se ha limitado a republicar las imágenes que Saborido ha subido a redes sociales en los que se les puede ver unidos y ambos mantienen la compostura en estos momentos complicados. Joaquín no ha querido hacer ninguna declaración pública al respecto y prefiere ver desde la barrera como pasa el temporal sin tener que enfrentarse a lo que se dice de él.

El matrimonio ha visto como el hermano de Susana Saborido se ha sentado en un plató de televisión para hablar de la pareja y no en buenos términos, una traición interna que debe doler tanto a Susana al ver a su propio hermano vendiéndola, como al propio Joaquín al ver a su cuñado en esa tesitura. A pesar de los malos tiempos que corren, tanto Susana como Joaquín apuestan por luchar por su matrimonio y superar así la adversidad.