Jesulín de Ubrique se enfrenta a su momento más duro: “Ha cambiado radicalmente”

Tras las vacaciones de verano, Jesulín de Ubrique pasa una de las vueltas a la rutina más complicadas de los últimos años. El torero se enfrenta a un regreso al trabajo tras un verano de ensueño, el primero de su hijo Hugo. Después que María José Campanario diese a luz a su tercer hijo en común, el cuarto de Jesulín, el exmarido de Belén Esteban está siendo de lo más aplicado, impulsando su papel de padre. Es por ello que, ahora, alejarse del pequeño de la familia se le está haciendo cuesta arriba.

“Tener un hijo más ha sido un regalo fantástico. Estamos con una alegría muy grande. Es muy bueno. Hemos tenido muchísima suerte”, espetó en agosto el torero, confesando que no tenían planeado ampliar la familia, pero que cuando supieron de la existencia de Hugo no dudaron ni un segundo en considerarlo una bendición.

Sin duda, Jesulín está viviendo su paternidad de manera muy diferente a las anteriores ocasiones. “Fui padre muy joven y me pilló más fuera de casa que dentro”, ha explicado el padre de Andrea Janeiro en una entrevista. Jesulín asegura que ahora “su vida ha cambiado radicalmente” y que ahora su máxima prioridad es “estar en casa con mi familia”.

“No todo es dinero. Si me hubiera movido por dinero, no hubiera parado por casa. Me llaman todos los días para hacer cosas”, ha espetado el diestro. Por su parte, Campanario ha comparado a Hugo con el resto de las paternidades en común de Jesulín. “Cuando tuve a mis otros dos hijos, Jesús estaba en activo y viajaba mucho. Ahora torea en festivales, muy de vez en cuando, así que pasa mucho tiempo en casa”, ha asegurado, añadiendo que “creo que yo he cambiado dos pañales. Casi todos los está cambiando él”.

La odontóloga se ha unido a las palabras del torero, asegurando que la diferencia entre sus maternidades también ha sido abismal. “Tuve a mi primera hija con veinticuatro. El segundo, con veintiocho. Entonces, la vida era mucho más acelerada y Jesús viajaba muchísimo más. Ahora me pilla en una etapa mucho más madura y mucho más serena”, ha culminado.