El insólito ultimátum de Teresa Urquijo a José Luis Martínez Almeida a pocos días de la boda

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, está a punto de abandonar su soltería para unirse en matrimonio con su pareja, Teresa Urquijo. Sin embargo, este compromiso nupcial viene con una condición curiosa que revela la dinámica peculiar de su relación.

Martínez-Almeida, de 48 años, y Urquijo, de 27, iniciarán una nueva etapa juntos tras un breve noviazgo que comenzó en febrero de 2023. Su romance floreció en la inauguración de la feria de arte contemporáneo Flecha, y ahora, apenas un año después, están listos para pronunciar el "sí, quiero" en una ceremonia religiosa que tendrá lugar el próximo sábado 6 de abril.

La celebración se llevará a cabo en la iglesia de San Francisco de Borja, en el prestigioso barrio de Salamanca de Madrid, seguida de un opulento convite en la exclusiva finca El Canto de la Cruz, ubicada en Colmenar Viejo, propiedad de los abuelos de Teresa Urquijo.

Sin embargo, lo que llama la atención no es solo la rapidez del compromiso, sino también la peculiar condición que Teresa ha puesto sobre la mesa antes de aceptar casarse con Martínez-Almeida. Según ha revelado Carmen Lomana en un programa de Antena 3, la diferencia de edad entre la pareja ha sido motivo de conflicto para Urquijo, quien a pesar de no condicionar su amor, estableció un requisito particular antes de llegar al altar.

La socialité explicó que Teresa Urquijo aceptó convertirse en la esposa del alcalde de Madrid bajo la condición de que la boda se celebrara antes de que él cumpliera 50 años. Este detalle peculiar ha sido interpretado como una manera de evitar casarse con un hombre que ya esté en la quinta década de su vida. Es así como la ceremonia se lleva a cabo apenas 11 días antes de que Martínez-Almeida alcance los 49 años.

Carmen Lomana señaló que la novia prefería casarse con un hombre de 49 años en lugar de uno que ya hubiera cruzado la barrera de los 50, lo que podría explicar la prisa por formalizar su unión. Sin embargo, más allá de esta particularidad, tanto Martínez-Almeida como Urquijo están descritos como "felices y enamorados", listos para dar el siguiente paso en su relación.