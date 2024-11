El enfrentamiento de Alejandra Rubio y Alessandro Lequio por como llama a Carlo Costanzia

Alejandra Rubio y Alessandro Lequio protagonizaron un tenso enfrentamiento en el programa Vamos a ver, que rápidamente captó la atención de los espectadores. La discusión comenzó cuando Lequio opinó sobre la maternidad de Anabel Pantoja, a quien acusó de haber tenido un hijo "a toda prisa" sin considerar el proceso de enamorarse primero. Según el italiano, la prioridad de Anabel había sido convertirse en madre antes de pensar en encontrar una pareja estable. Una postura que no sentó bien a la hija de Terelu Campos.

Alejandra, visiblemente molesta, no dudó en desafiar a Lequio, tildando su opinión de “anticuada” y criticando su visión sobre el amor y la familia. "Siempre tienes el mismo discurso atrasado en el tiempo", le reprochó, acusándolo de seguir las viejas normas sociales que dictan que primero debe llegar el amor y luego los hijos, una idea que Alejandra considera ya pasada de moda. La tensión aumentó cuando la joven colaboradora, molesta por el comentario de Lequio, apuntó que él seguía defendiendo una visión machista y tradicional del matrimonio, algo que parecía estar fuera de lugar para ella.

Alejandra Rubio y Alessandro Lequio en 'Vamos a ver' / Telecinco

El momento más llamativo de la discusión llegó cuando Alejandra, distraída mirando su móvil en directo, mencionó de forma espontánea a su pareja, Carlo Costanzia, refiriéndose a él como su “marido” en medio del intercambio de opiniones. Esto no pasó desapercibido, y Lequio aprovechó la ocasión para lanzar una nueva crítica: "Una persona que no se ha casado contigo le llamas marido y luego me dices a mí que soy anticuado". Alejandra, sin perder la compostura, respondió de manera firme, aclarando que su forma de llamar a Carlo era un gesto cariñoso y un símbolo del compromiso que están a punto de asumir al convertirse en padres, aunque aún no hayan formalizado su relación con el matrimonio.

El enfrentamiento entre Alejandra y Alessandro, que parece ser una constante cada vez que se encuentran en el plató, dejó claro que, a pesar de la diferencia de edad y perspectiva, ambos tienen puntos de vista firmes sobre las relaciones y la vida en pareja.