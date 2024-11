Alejandra Rubio no se calla y hunde a su primo en pleno directo

El enfrentamiento entre Alejandra Rubio y su primo José María Almoguera continúa acaparando todos los titulares. La hija de Terelu Campos y el hijo de Carmen Borrego han trasladado su conflicto al terreno mediático, convirtiendo sus apariciones televisivas en un escaparate para sus indirectas y reproches.

Todo comenzó cuando Alejandra lanzó un comentario crítico sobre su primo en Vamos a ver, señalando que este "alargaba el tema porque le compensa". Estas palabras no tardaron en encender la chispa, y José María respondió en Socialité visiblemente molesto: "No entiendo por qué ese ataque hacia mí. Yo no he hablado mal de ella ni de nadie. Si empezamos así, a lo mejor se complica un poco más todo".

Lejos de suavizar el conflicto, Alejandra volvió a responder en su intervención en Vamos a ver, afirmando que no quiere ningún tipo de relación con su primo. "Por mi parte, adiós. No quiero entrar en conflictos. Dije lo que dije porque lo pienso, aunque puede que fuese demasiado impulsiva".

Alejandra Rubio en 'Vamos a ver' / Telecinco

La tensión familiar parece haber alcanzado un punto de no retorno. Según la colaboradora, la relación entre ambos ya estaba rota antes de que José María concediera una entrevista que, en palabras de ella, "no me contó como eran las cosas". A partir de ahí, la colaboradora decidió distanciarse. "No me gusta cómo se han dado las cosas, y por eso me retiro".

Sin embargo, no todo quedó ahí. Alejandra calificó como "vergonzoso" que su primo criticara públicamente a su madre, Carmen Borrego, marcando un claro límite en sus valores familiares. "Yo no me vería en esa situación con mi madre", sentenció.

Mientras tanto, José María ha adoptado una postura que muchos perciben como defensiva, acusando a Alejandra de dar "caña por dar caña". Por su parte, ella asegura que no se arrepiente de lo dicho, aunque admite que su carácter impulsivo podría haber endurecido sus palabras.

A pesar de todo, la colaboradora deja claro que no piensa entrar en más polémicas. "Esto está acabadísimo. Que diga lo que quiera", concluía tajantemente. Una declaración que, no obstante, no garantiza que esta saga familiar haya llegado a su fin.