Alejandra Rubio estalla en televisión tras la imputación de su suegro: “Se tendrá que demostrar”

Alejandra Rubio ha roto su silencio tras la reciente imputación de su suegro, Carlo Costanzia, en el caso que sacude a la familia. En una intervención reciente durante su programa Vamos a ver, la hija de Terelu Campos dejó claro su descontento con la forma en que se estaba abordando la situación. El tema no es otro que la implicación de Carlo Costanzia en un intento de ayudar a sus hijos Pietro y Rocco, ambos en prisión, a comunicarse con el exterior a través de un teléfono móvil.

La imputación de Costanzia se da en el marco de un caso donde, según las autoridades, habría falsificado un documento para facilitar la visita de la exnovia de Pietro a la prisión. Además, se le acusa de intentar introducir un teléfono móvil para que los hermanos pudieran seguir en contacto. Este hecho ha causado revuelo, ya que se le vincula directamente con el tráfico de contrabando en el interior de las cárceles. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las acusaciones, Alejandra Rubio no dudó en poner los puntos sobre las íes en su intervención en directo.

Familia Costanzia / Telecinco

Visiblemente molesta, Alejandra fue tajante al aclarar que la imputación no implica culpabilidad inmediata. “Se tiene que demostrar lo que dice la Fiscalía”, sentenció. En ese momento, Joaquín Prat, uno de los presentadores del programa, intentaba ampliar la información señalando que el documento que Costanzia habría falsificado no parecía ajustarse a la realidad. Alejandra, sin embargo, se mostró firme: “Eso no tiene que ver con un móvil”, contestó, dejando claro que no iba a admitir que su suegro fuera considerado culpable sin antes una investigación exhaustiva.

La situación, sin duda incómoda para Alejandra, no pasó desapercibida, y fue precisamente Alessandro Lequio quien salió en defensa de Carlo Costanzia. El colaborador destacó que las acciones del imputado no correspondían a un delito grave, sino a lo que haría cualquier padre que busca proteger a sus hijos en circunstancias difíciles. “Eso no es ser delincuente, eso es ser padre”, expresó Lequio, quien parece comprender los impulsos de Costanzia por tratar de hacer más llevadera la estancia de sus hijos en prisión.

La postura de Alejandra Rubio, quien se desmarcó de cualquier tipo de condena anticipada, subraya la tensión que vive la familia. La situación no solo afecta a Carlo, sino que también pone a Alejandra en el ojo del huracán mediático. Sin embargo, ella mantiene que la verdad aún está por demostrarse y que, como siempre, deberá ser la justicia quien decida.