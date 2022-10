La drástica decisión de Eva González al hacerse pública su ruptura con Cayetano Rivera

No han confirmado nada, pero es un secreto a voces. Eva González y Cayetano Rivera llevan viviendo separados desde abril de este mismo año. Así lo señaló hace unos días Sálvame, tras los rumores de uno de los divorcios más mediáticos del último año. Este cambio vital parece ser el inicio de un proceso que les llevará muchos dolores de cabeza. Ángela Portero, colaboradora de Ya es mediodía, ha señalado que "ya en enero me hablaron de enfados y broncas de la pareja que no estaría atravesando su mejor momento".

El punto determinante de su ruptura fue en una fiesta en El Rocío, tal y como señala la periodista, que pone la atención en lo que sucedió en la casa de Vicky Martín Berrocal. "Fue en público y cuando llegas a tener una bronca en público es que las cosas están mal", ha afirmado Portero.

"Mi opinión es que hizo mella la historia de Karelys y no han conseguido superar esa crisis", ha objetado la periodista. Y es que hace tan solo tres años unas fotografías de Cayetano junto a una misteriosa mujer en Londres sorprendieron a todo el mundo.

La noticia de la separación sale a la luz tras unas fotografías de Eva González cabizbaja y con rostro serio, que contrastan con las tomadas a Cayetano en una fiesta organizada por Mario Vargas Llosa. "Nos comentan que hay unas fotos donde Cayetano está muy bien acompañado", explicó Mayte Ametlla en Sálvame.

Ahora, Eva González ha tomado una nueva decisión. La presentadora de La Voz ha puesto la situación en manos de su abogada, para dar el pistoletazo de salida al proceso de divorcio. Pese a ello, el entorno de la comunicadora asegura que la relación con Cayetano es cordial por el bien de su hijo en común.

Por el momento, Eva González estaría viviendo en su casa de Mairena del Alcor, mientras que Cayetano ha reabierto las puertas de El Recreo de San Cayetano, la finca familiar ubicada en Ronda que hasta ahora tenía fines empresariales y turísticos.