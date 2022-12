Chanel estalla contra un participante del Benidorm Fest por lo que pretende hacer

El Benidorm Fest va de la mano de la polémica. A escasos días de conocerse las canciones candidatas a representarnos en Eurovision 2023, las redes sociales han abierto un acalorado debate acerca del papel de los bailarines en las diferentes candidaturas del Benidorm Fest. Josh Huertas, bailarín de Chanel, se ha indignado de lo lindo al descubrir que uno de los artistas del festival de TVE pretendía no pagar a sus bailarines.

"Me ha llegado que artistas que pretenden ir a Eurovisión este año buscan bailarines gratis. No me enfada, pero me entristece", denunció Josh a través de su perfil de Twitter, acumulando muchos me gustas. El compañero de Chanel ha explicado que su profesión es "dura e inestable", añadiendo que "después de todo lo duro que nuestro equipo trabajó este año… no habéis aprendido nada".

Ahora, Chanel ha querido sumarse a la denuncia. "El trabajo de los bailarines ha de ser remunerado", ha publicado la cantante en mayúsculas, visibilizando la problemática. Estos tweets han causado un gran debate en la red social del pajarito, dándole importancia al papel de los bailarines.

EL TRABAJO DE LOS BAILARINES HA DE SER REMUNERADO. https://t.co/m0ooJCyot6 — Chanel Terrero (@ChanelTerrero) December 8, 2022

"Hay que remunerar el trabajo en general, no solo el de los bailarines", ha espetado un usuario en Twitter. "Estoy totalmente de acuerdo con ella. Sin su grupo de bailarines no habríamos llegado al tercer puesto", ha añadido otro. "No todos los que se han presentado al Benidorm Fest este año tienen la pasta que tenían algunas el año pasado", ha excusado otro internauta. Sin duda, el debate está servido.