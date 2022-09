Chanel da nuevos detalles de su primer disco: "No es muy diferente a Slomo"

Chanel ha visitado El Hormiguero tras unas merecidas vacaciones. Pablo Motos ha recibido a la tercera clasificada de Eurovision en el plató del programa de Antena 3, siendo la madrina de la nueva temporada. La artista, que actuó en el Coca-cola Music Experience el pasado viernes, ha aprovechado su visita a El Hormiguero para dar nuevos detalles de los proyectos en los que está trabajando. Con Trancas y Barrancas como fieles compañeros de confesiones, Chanel ha explicado en qué estado da su primer disco.

"Llevo trabajando desde antes de Eurovision en mi disco. Estoy trabajando muy duro y aprendiendo mucho a la vez", ha asegurado la cantante. "Es todo algo nuevo para mí y quiero encontrar mi sonido, sentirme cómoda con lo que estoy haciendo y no defraudar al público. Esto es un regalo de mí para ellos, cocinado a fuego lento, como las abuelas y sus pucheros", ha añadido, dejando claro que lo de Slomo no es solo el título de su canción más famosa, sino también un estilo de vida.

En cuanto a las canciones que habrá en su nuevo trabajo discográfico, Chanel ha explicado que tiene "una canción terminada" que solo ha escuchado su círculo más cercano. "No es muy diferente a Slomo", ha detallado, prometiendo dar mucha guerra musicalmente hablando. En cuanto a sus jornadas de composición, Chanel ha explicado que en los primeros días no se atrevía a decir sus ideas "por respeto". "Ahora empiezo a soltarme y confiar. Leroy me ayuda mucho a soltarme y tener más confianza, a abandonar mi juez interior y arriesgar", ha objetado.

“Está ya de ya”, @ChanelTerrero nos adelanta sorpresas de su esperado disco #ChanelEH pic.twitter.com/AwI8n5PG6q — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 5, 2022

Chanel tiene claro que lo suyo es el directo. "Me gustaría hacer shows, a tope. Soy carne de directos. Me gustaría ponerme a prueba artísticamente hablando, hacer una gira y crecer como artista", ha objetado, añadiendo que además prepara alguna intervención especial en Malinche, el musical ideado y producido por Nacho Cano. En cuanto a volver a Eurovision, la cantante ha asegurado que no lo haría. "Hay que dejar espacio a nuevos artistas", ha sentenciado.