Bosco Martínez-Bordiú, el Supervivientísimo que ha causado polémica en Telecinco

Los aventureros de la vigente edición de Supervivientes son de lo más variopintos. Desde un influencer, hasta una peluquera, pasando por un jugador de rugby profesional o una modelo rusa, los concursantes de este año ya pelean contra viento y marea en Honduras, prometiendo a la audiencia mucho juego y salseo. Uno de los aventureros al que no se le conoce profesión alguna es Bosco Martínez-Bordiú. El más joven de la edición, pues tiene solo veinte años, ya ha dado muchísimo que hablar, y no precisamente por sus capacidades de supervivencia.

Bosco es el sobrino de Pocholo Martínez-Bordiú, es decir, hijo de Clotilde Martínez-Bordiú, lo que le convierte en primo de los nietos del dictador Francisco Franco. Está claro que con estos predecesores, Bosco es un completo vividor que dará mucho juego, sobre todo en el momento de decidir democráticamente el reparto de tareas en los Cayos Cochinos.

Si en algo se parece Bosco a sus familiares es en ser un poco notas. El sobrino de Pocholo decidió protagonizar el salto del helicóptero más surrealista de la historia de Supervivientes. Pese a que la organización le había avisado que se metería en líos si se saltaba las normas, Martínez-Bordiú decidió hacer una pirueta en el aire, dejando sin habla a los espectadores del reality de aventuras.

Bosco Blach Martínez-Bordiú hace historia en 'Supervivientes' con un salto del helicóptero con voltereta incluida #Supervivientes2023 #Supervivientes #ConexionHonduras1 pic.twitter.com/ZGVgjsxyI1 — Tweets de tele (@teletuits) March 5, 2023

"Tendrá una sanción", espetó Ion Aramendi en Conexión Honduras, segundos después de alucinar y felicitar de manera implícita al concursante por su valentía en el salto. La sanción en cuestión fue no poder aspirar a liderar el grupo de los desterrados, no participando en la votación de la audiencia al mejor salto.

En el terreno profesional, no se conoce actividad en el historial de Bosco, más que algunas colaboraciones con una conocida discoteca. En Instagram tiene poco más de 1.500 seguidores, así que no se puede decir que sea un influencer más. En cuanto a sus aficiones, le encantan los deportes de aventuras, así que no es de extrañar su espíritu de cabra loca. Por el momento, la única pareja con la que se le ha asociado es la actriz Andy Duato, familiar de Ana Duato y Nacho Duato.