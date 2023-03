Manuel Cortés traiciona a su hermana Alma Bollo en 'Supervivientes': le gusta demasiado Katerina

Saltan chispas en Supervivientes. Katerina Safarova, modelo que saltó a la fama por su paso por La Isla de las Tentaciones, ha traicionado a su amiga íntima, Alma Bollo. Fue el jueves en la gala de estreno cuando Katerina, líder de su grupo, decidió meterle una puñalada por la espalda a la hija de Raquel Bollo. "Es una decisión supercomplicada, tengo ganas de llorar, pero mi nominación es para Alma, porque la veo una rival muy fuerte y esto es un juego", espetó por entonces la modelo rusa.

"Si os soy sincera no me la esperaba. No me enfado porque es un juego, pero no me lo esperaba. A lo mejor la única que no jugaba era yo", comentó Alma Bollo tras salir de la Palapa nominada. Una expresión que no gustó a la causante del conflicto. Tan solo veinticuatro horas después, Safarova rompía a llorar en la playa. "Me he puesto nerviosa, no puedo dar una explicación normal a lo que he hecho", ha señalado la rusa a sus compañeros.

Todo ello también afecta a Manuel Cortés, hermano de Alma y también concursante de la vigente edición de Supervivientes. El andaluz no entiende por qué la que parecía el pilar fundamental de su hermana en la pre convivencia, decidió apuñalarla de esa manera y en directo. Una visión que choca con sus intereses personales, pues Katerina le hace tilín.

Vamos a juntar a Manuel, Alma y Katerina en la misma isla a solas, ¿Qué podría salir mal? 😈🏝 #ConexiónHonduras1🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/aL9CElSv71 — Supervivientes (@Supervivientes) March 5, 2023

"Tengo una conexión guay con Katerina. No pienso que sea bueno destinar mi concurso a esto, pero me llevo muy bien con ella, me atrae bastante", ha confesado Manuel, algo que le ha parecido de lo más normal a su madre, Raquel Bollo, que ha asegurado que Alma es "más comprensible de lo que parece" y no tendrá problemas en aceptar que Cortés no se moje en esta problemática.

Ante tal torbellino, el programa ha puesto a Alma, Manuel y Katerina cara a cara para hablar las cosas. "Me gusta creer en el lado bueno de las personas. Obviamente, es una traición. Le he dado muchas vueltas, he intentado pensar qué le ha podido causar a ella esa decisión. El problema es que no encuentro la explicación", ha señalado Cortés, justo antes de escuchar las explicaciones de la modelo rusa.

La que le están liando a Katerina por una simple nominación 😳La de explicaciones que tiene que dar 🤦🏻‍♀️#ConexiónHonduras1 pic.twitter.com/xRCEihBTev — La Bruja Cotilla (@Brujaycotilla) March 5, 2023

"Llevo varios días pensando, ni yo misma podía encontrar una razón racional sobre lo que hice. Estaba supernerviosa, la cabeza me iba a mil, me acababa de tirar de un helicóptero y de repente era líder. Alma estaba relajándome en todo momento y de golpe tuve que nominar y dije lo primero que se me pasó por la cabeza", se ha justificado Katerina. "¿Dónde está mi súper juego en esta jugada? Tengo todas las de perder en todo esto", ha asegurado la modelo mirando a los ojos a Manuel.

"¿Te acuerdas de lo que me dijiste antes de venir aquí? No lo voy a decir, soy un caballero, pero esta explicación no concuerda con lo que pasó", ha respondido el hijo de Raquel Bollo, a lo que la modelo se ha limitado a espetar un tímido "si no me crees, no sé qué decirte más". Está por ver en qué queda la traición, pero si algo está claro es que entre Manuel y Katerina hay feeling y en medio está Alma, que reclama el apoyo de su hermano ante una tración sorpresa.