Blanca Paloma se pega el batacazo en Eurovision mientras Suecia se alza vencedora

Europa ha sido testigo de una final de Eurovisión que, aunque ha sido descrita por muchos como descafeinada, ha permitido que la originalidad y autenticidad brillen en el escenario. Propuestas básicas y ya vistas en años anteriores quedaron relegadas al olvido. Por su parte, Blanca Paloma y su hipnotizante Ea Ea tampoco han conseguido conquistar los corazones de Europa, logrando una pésima posición, la número 17. Suecia, con Tattoo, interpretada por Loreen, ha logrado el primer puesto en la clasificatoria con una gran ventaja. De cerca, Finlandia, con el animado Cha Cha Cha, que también se han convertido en uno de los favoritos indiscutibles, logrando la medalla de plata.

Uno de los aspectos más notables de esta edición de Eurovisión ha sido la presencia casi residual de Ucrania. Pese a ser los vencedores de la anterior edición, la final se ha celebrado en Reino Unido a causa de la guerra. Se prometió que se visibilizaría la cultura ucraniana, pero la realidad no ha sido la esperada. Mientras la atención se centraba en otros participantes, la verdadera fiesta ucraniana parecía haber quedado en un segundo plano. Pese a ello, han recibido una gran puntuación del televoto.

En cuanto a nuestro país, Blanca Paloma no ha convencido a Europa. Su actuación, llena de energía, ha cautivado al público español, pero no ha tenido capacidad alguna para conectar con los espectadores europeos, que la han convertido en una de las menos votadas del televoto. Pese a ello, estamos orgullosos de su actuación y no nos hemos podido resistir a mover las manos al ritmo de su música, enamorándonos del mensaje de tradición y familia que transmitía.

Loreen vuelve a triunfar tras ganar Eurovisión en 2012 con el himno Euphoria. Era la gran favorita de la vigente edición y con este micrófono de cristal Suecia logra empatar a Irlanda en victorias, con siete medallas de oro. Otras favoritas han sido Israel e Italia, que han conseguido grandes resultados.