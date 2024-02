Bertín Osborne toma una decisión que levanta las alarmas: "Igual me quito del medio"

Bertín Osborne ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al anunciar, durante un concierto en Alicante, su decisión de abandonar la televisión. En un impactante discurso desde el escenario, Osborne reveló que prefiere dedicarse por completo a su pasión por la música, dejando atrás la exposición mediática que tanto le ha acompañado en los últimos años.

En medio de un ambiente de sinceridad y cercanía con su público, Bertín confesó que la televisión ya no le resulta tan gratificante como antes: "Seguiré haciendo música, seguiré cantando porque es lo que más me divierte. Pero lo demás igual me quito del medio porque estoy ya hasta los huevos". Estas palabras reflejan una clara preferencia por la música, dejando entrever que la exposición mediática ha perdido su atractivo para él.

Sin embargo, el concierto no estuvo exento de emociones, ya que Bertín compartió un momento íntimo con su audiencia al recordar a una persona muy especial para él: la inspiración detrás de su famosa canción Abrázame, amor, abrázame, que recientemente falleció. "Me he enterado de que murió la semana pasada. Una chavala monísima, con 3 o 4 hijos y un marido estupendo", reveló con nostalgia. Este episodio muestra la sensibilidad y la profundidad emocional que tiene Osborne con sus seguidoras, que trasciende más allá de su faceta como artista.

A pesar de las dificultades y la presión mediática de los últimos meses, Bertín agradeció a los asistentes su apoyo y paciencia por esperar hasta este concierto. "Lo he pasado muy mal. Volver aquí y empezar otra vez ha sido muy, muy especial", expresó desde el escenario. Con esta inesperada declaración, Bertín Osborne marca un nuevo capítulo en su carrera, enfocándose en su pasión y dejando atrás la televisión. Aunque su presencia en la pantalla chica será extrañada por algunos, es una victoria que Osborne se aparte de la pequeña pantalla.

En definitiva, la decisión de Bertín Osborne de abandonar la televisión refleja su búsqueda de tranquilidad, camuflada en su deseo de priorizar lo que realmente le apasiona. Con su inconfundible estilo y su profundo vínculo con sus fans, Bertín continuará allí donde le dejen, esta vez centrando su energía en los escenarios.