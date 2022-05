Bad Bunny se desahoga, en todos los sentidos, con Ibai Llanos

Todo lo que toca el streamer del momento se convierte en oro. Ibai Llanos ha vuelto a hacer historia en su canal de Twitch contando con un invitado muy solicitado pero que a penas concede entrevistas. Se trata del reguetonero Bad Bunny, que recientemente ha sacado nuevo álbum, Un verano sin tí. El puertorriqueño se ha asomado a la ventana digital del creador de contenidos español para charlar sobre la vida y echar unas partidas al Fifa.

Sin duda, al principio del directo Ibai se ha mostrado muy nervioso, pues aseguraba estar cumpliendo un sueño. El vasco es muy fan de Benito y de su música, algo que ha querido remarcarle en cuanto se ha conectado a su stream. Juntos han hablado sobre los nuevos temas del artista, que arrasan en las listas de éxitos de Spotify en España. Uno de los temas por el que se ha interesado Ibai es saber cómo Bad Bunny afrontaba las situaciones de estrés y presión, típicas en los artistas que mueven millones de fans alrededor del mundo.

"Últimamente yo padezco mucho estrés", ha confesado Ibai, generando un espacio de terapia donde el cantante se pudiese sentir cómodo. "Amo lo que hago, eso es lo más importante. A veces hacer lo que te gusta te causa estrés porque quieres hacerlo bien, dar lo mejor, el máximo", ha explicado el artista. "Yo paso estrés la última semana haciendo el disco. De hecho, la canción Puerto benito la terminé dos días antes de que saliera el disco y eso me generó mucho estrés", ha añadido el de Puerto Rico.

Ibai, curioso por la respuesta de Bad Bunny, no ha dudado en preguntarle más sobre el tema. "¿Qué haces cuándo estás estresado?", ha espetado el streamer vasco, a lo que el cantante ha sorprendido con una respuesta inesperada: "Me jalo una paja". Sin duda la respuesta ha causado muchas risas entre ambos influencers. "Yo me hago dos, la verdad", ha respondido de manera irónica el streamer, a lo que Benito ha añadido "tu estás más estresado que yo", entre risas.

Breve tutorial para afrontar el estrés. pic.twitter.com/X4rcZudnai — Ibai (@IbaiLlanos) May 26, 2022

"Trato de no pensar en lo que me está causando estrés", ha aclarado Bad Bunny, poniéndose serio. "Mi mente vive más en el futuro que en el presente y es algo que tengo que corregir". Sin duda este tipo de entrevistas humanizan a personajes que en muchas ocasiones son vistos como meros productos. Es la virtud de Ibai, hacer que una conversación entre desconocidos parezca una charla entre colegas que hace mucho que no se ven.