Antonio David Flores podría haber vuelto con su expareja: las fotografías que le desenmascaran

Entre Olga Moreno y Agustín Etienne parece estar sucediendo algo según las recientes interacciones en sus perfiles de redes sociales. Aunque la pareja de famosos suelen ser reservadas acerca de su vida privada, utilizan sus cuentas como cualquier otra persona, y a través de ellas, a veces revelan más de lo que pretenden. En el caso de la ganadora de Supervivientes 2021 y su ahora supuestamente expareja y representante, pues parece que han decidido poner fin a su relación. Etienne dejó de seguir a Olga Moreno y eliminó todo el contenido que compartían juntos. Por su parte, ella eliminó la cuenta de Instagram de Etienne de su biografía, indicando que ya no es su representante.

Esta situación ha generado especulaciones entre los seguidores y detractores de Olga Moreno, quienes se preguntan si esta ruptura afectará tanto a nivel personal como profesional a la ex de Antonio David Flores. Resulta sorprendente, ya que hasta hace poco, la pareja compartía momentos juntos y la relación parecía estar en buen estado. La cuenta de chismes La Cuernis ha revelado imágenes e información inédita sobre Olga Moreno, arrojando luz sobre aspectos que podrían complicar aún más la situación.

En los últimos coletazos del verano, Olga Moreno fue nuevamente destacada en la portada de la revista Semana. El titular elogiaba a su actual pareja y desacreditaba a su exmarido con la afirmación: "Ahora puedo afirmar que estoy con un hombre que me respeta y me otorga mi espacio". En la extensa entrevista dentro de la revista, la mujer andaluza reveló que ya había iniciado los trámites de divorcio con Antonio David Flores. Esto sugiere que, a pesar de intentar públicamente transmitir lo contrario desde su separación, la relación con su exmarido no era precisamente armoniosa.

Ahora, según la cuenta de TikTok La Cuernis, salen nuevas informaciones. Al parecer, Olga Moreno y Antonio David Flores han sido cazados tomándose unas copas en una actitud cariños, sin malos rollos. "Una semana después, una cuernis los veía juntos de copas, señal de que mal rollo no había entre ella y Antonio David. De las 12 y algo de la noche hasta las 3 que se fue ella, estaban juntos", ha espetado la cuenta en su TikTok.