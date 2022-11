El tenso enfrentamiento entre Rocío Carrasco y Olga Moreno: no le aguanta la mirada

Rocío Carrasco y Olga Moreno se han reencontrado cara a cara en un juzgado. Esta semana se ha celebrado el juicio por la demanda que interpuso la hija de la más grande a la expareja de Antonio David Flores hace tres años. Con actitud empoderada y rostro confiado, Carrasco ha accedido a la sala para encontrarse con Moreno, que estaba visiblemente nerviosa.

Tal y como señala Lecturas, Olga Moreno ha intentado justificar los comentarios vertidos en su primera intervención televisiva, allá por 2019 en Sábado Deluxe. Sin duda, Rocío Carrasco se agotó de la impunidad de su maltratador, Antonio David Flores, y el entorno del mismo. Fue por ese motivo que decidió interponer acciones legales contra Moreno tras su intervención en el programa de Telecinco.

Tal y como señala el citado medio, Olga Moreno no ha podido aguantarle la mirada a Rocío Carrasco, posiblemente avergonzada por saber que sus supuestas mentiras le han llevado a sentarse ante el juez. Ha sido en los juzgados de Alcobendas donde Moreno se ha enfrentado a una demanda por atentar contra el honor de Rocío Carrasco.

El encuentro entre ambas mujeres ha sido de lo más tenso. El juicio ha durado cerca de sesenta minutos. Una hora en la que Olga, cabizbaja, evitaba cruzar miradas con la demandante. Por su parte, Rocío ha declarado segura de sí misma ante el juez, desmontando mentira tras mentira las palabras de la demandada. La hija de la más grande ha asegurado que Olga contó "cosas que son falsas" en su entrevista en el Deluxe y ha explicado cómo se sintió al "oír hablar a esa mujer".

En aquella entrevista, Olga Moreno cuestionó la paliza que Rocío Flores propinó a Carrasco en 2012. "Rocío Flores no es agresiva ni violenta, si fuese así yo no estaría sentada aquí", aseguró por entonces Olga mirando fijamente a cámara. Ahora, tras ver la serie documental, podemos afirmar que Moreno mentía, pues existe una denuncia y una sentencia del juzgado de menores número 4 de Madrid que condena a Rocío Flores por maltrato habitual, amenazas e injurias a su madre.

Moreno, que ha llegado a los juzgados acompañada de su abogado y Agustín Etienne, ha declarado que todo lo que dijo fue acorde a "sus sensaciones y vivencias" durante los años que vivió junto a Antonio David Flores. Ahora, todo ha quedado visto para sentencia.