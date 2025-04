Anita Williams sufre un ataque de nervios al reencontrarse con Manuel en 'Supervivientes 2025': "Me quiero ir"

La noche del martes prometía y mucho, el programa Tierra de Nadie presentado por Carlos Sobera ha traído grandes novedades a los concursantes de Supervivientes y no todas han sido buenas. Tocaba unificar las playas y que dejase de existir Playa Misterio, lugar que habitaba Manuel y el resto de expulsados que salían cada jueves de la Palapa. El domingo Gala se convertía en la concursante expulsada definitiva y abandonaba el concurso después de unos días en Playa Misterio.

Los primeros en enterarse de esta noticia fueron los habitantes de este lugar remoto y alejado, Manuel, Makoke y Nieves. Laura Madrueño fue la encargada de explicarles a los concursantes cuáles iban a ser los siguientes movimientos del programa. "Hoy es una jornada histórica en ‘Supervivientes’, esta noche, ‘Playa Misterio desaparece. Lo vamos a ver esta noche en una palapa extraordinaria, los supervivientes de ‘Playa Furia’ y ‘Playa Calma’ no se esperan nada, esta noche os vais a reencontrar con ellos", afirmaba la meteoróloga.

Los concursantes que permanecían en la Palapa se sorprendieron al conocer que había nuevos concursantes, pero sus caras fueron de completo asombro cuando vieron aparecer a Manuel, Makoke y a Nieves. "Aquí no hay errores, pero sí muchos misterios", afirmó Laura Madrueño a la entrada de los tres nuevos concursantes a la Palapa.

La desmedida reacción de Anita al ver a Manuel de nuevo

Todos los concursantes se quedaron atónitos al ver de nuevo a sus compañeros y algunos al conocer la existencia de Manuel, aunque sin duda, los espectadores se centraron en las reacciones de Anita y de Montoya. La expareja pensaba que el gaditano había abandonado el concurso cuando ellos comenzaron su aventura de pleno en Supervivientes, desconocían que Manuel seguía en Playa Misterio durante todo este tiempo.

"Estoy encantado de veros", la bravuconería de Manuel desataba una reacción desmedida en Anita que veía como la persona con la que le había sido infiel a Montoya en La isla de las tentaciones reaparecía en sus vidas. Anita afirmaba que "no me hace ninguna gracia y menos después de las semanas que llevamos", después no podía reprimir las lágrimas al recordar todo lo que ha vivido con el gaditano y cómo ha afectado eso a su relación con su exnovio.

"Me ha venido muy bien todo este tiempo para reforzar cosas con Montoya y no quiero que se fastidien otra vez porque vuelva a revivir todo", confesaba entre lágrimas la catalana. El de Utrera se acercaba a Anita para consolarla: "para mí es una persona a la que no le doy importancia, quiero que esté tranquila, que esté bien", le aseguraba Montoya. Carmen Alcayde no dudó en recriminarle a Manuel su actitud: "¿Por qué te ríes del sufrimiento de alguien?" Aunque Manuel dejaba claro que él no se estaba riendo de nadie: "¿Qué voy a estar con cara triste porque la chiquilla llore?" Y Montoya quería tranquilizar por completo a Anita: "Ya se ha pasado".

Anita ha querido abandonar el concurso

Completamente desconsolada Anita ha comenzado a decir "me quiero ir a casa, por favor, me quiero ir a casa, que me voy a mi casa" al no soportar la idea de tener que convivir de nuevo con el tentador con el que fuera desleal a Montoya en La isla de las tentaciones. La encargada de poner un poco de calma en esta situación ha sido Laura Madrueño que le ha querido infundir ánimos a Anita al ver que estaba pasando un mal trago.

"Estamos en Supervivientes, estás disfrutando muchísimo de tu concurso, estás demostrando que eres una gran superviviente tienes que relajarte", le decía la presentadora a Anita para que viese con otros ojos el regreso de Manuel al concurso. Finalmente, la catalana decidía quedarse y no abandonar la aventura en Honduras.