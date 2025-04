Carmen Alcayde y Pelayo protagonizan un tenso enfrentamiento en 'Supervivientes 2025'

La convivencia en Supervivientes no es fácil para los concursantes y es que el hambre, las inclemencias climatológicas y las personalidades de cada uno juegan a favor y en contra de que pueda reinar la paz y la armonía en los diferentes grupos divididos en Playa Calma y Playa Furia. En el equipo que actualmente vive en Playa Calma y que está formado por Damián, Almácor, Montoya, Carmen Alcayde, y como miembro reciente ha acogido a Laura Cuevas, la tensión es cada vez más palpable.

La relación de Carmen Alcayde y Pelayo no atraviesa por su mejor momento, la periodista y el diseñador tienen visiones diferentes de lo que aportan cada uno de ellos al resto del grupo en el concurso y no duda en enzarzarse en una discusión cada vez que pueden, debido a las diferencias que existe entre ellos.

El pasado domingo, Alcayde y el influencer se lanzaron muchos reproches relativos a la educación y los modales de cada uno, en este momento, Pelayo reconocía que no soportaba como algunas de las "niñatezes" de Carmen Alcayde. La periodista rebatía que estaba "cansada de las mentiras" del diseñador y acusaba de decir en falso que ella lo único que pretendía era salvarse de las nominaciones. El asturiano afirma que Carmen Alcayde está "obsesionada" con competir y con las nominaciones.

En este lugar donde se plantea resolver los conflictos del grupo, a veces, en lugar de solucionarse lo único que se consigue es el que el problema siga creciendo y se haga más grande. Durante la emisión de la gala del domingo no se vio, pero esta discusión entre Pelayo y Carmen Alcayde sirvió de tema para el resto de compañeros una vez instalados en Playa Calma.

Carmen contra Pelayo y Damián

La periodista está cansada de ser la eterna nominada de su grupo y por eso ha querido plantarle cara a los compañeros que se encargan de dar su nombre cada jueves para que suba a la palestra. En una conversación donde está todo el equipo reunidos, Montoya quiso preguntarle a Damián que por qué había dado su nombre como nominado directo, que cuáles eran sus razones para que lo pusiera en esa posición tan vulnerable.

Damián afirmó que había escogido a Montoya como nominado directo porque piensa que el sevillano tiene mucho apoyo fuera y que será salvado sin ningún tipo de problemas. No piensa lo mismo de los demás compañeros del grupo, piensa que no todos tienen el mismo respaldo que el de Utrera y que en caso de que saliesen nominados terminarían su aventura en Honduras.

A propósito de esta conversación acerca del nombre de los nominados, Carmen Alcayde quiso saber a quién habría escogido Damián si tuviese que elegir entre ella y Pelayo. El karateca no tuvo ninguna duda a la hora de responder y le dijo que la escogería a ella porque la consideraba el "eslabón débil", dejando claro que para él aporta más al grupo Pelayo que la periodista.

Estas palabras no fueron bien recibidas por Alcayde que manifestaba: "la primera vez en mi vida que me veo discriminada por ser el eslabón débil de una cadena: ni en el colegio, ni en la facultad, ni en el trabajo...", visiblemente enfadada tras las razones que le había explicado su compañero. Damián le explicaba que no tenía por qué "darle explicaciones" y además acusaba de "victimismo" a la presentadora de televisión.

Pese a las críticas de su equipo, Alcayde se ve a sí misma como una rival "fuerte". "Yo quiero estar bien al convivir", decía. "Vosotros me vais a echar por ser la débil", les reprochaba a Pelayo y Damián. El asturiano, por su parte, cree que la colaboradora es "una demagoga".