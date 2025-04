Anita Williams ve frustrado su sueño en 'Supervivientes 2025': "Renuncio"

Cada semana, la organización de Supervivientes elabora pruebas para que los concursantes puedan tener incentivos por los que seguir en el programa, está la prueba de localización, de recompensa y además, la Liga de los Dioses. Uno de los premios que más motiva a los participantes es sin duda, la comida. Tras alzarse victorioso en el juego de la Liga de los Dioses, Álvaro Muñoz Escassi ha podido disfrutar de un perrito caliente, todo un manjar después de pasar días en los que apenas prueban bocado.

Además de poder llenarse el estómago con una comida caliente, Escassi ha tenido que tomar una importante decisión que iba a afectar al resto de compañeros de su grupo. En esta ocasión, el jinete debía dar un nombre a Laura Madrueño para saber qué miembro de Playa Furia se iba de esta localización y comenzaba su concurso en Playa Calma con el otro equipo, Escassi lo tenía claro, pero su decisión se ha visto condicionada.

Laura Madrueño llamaba a Álvaro Muñoz Escassi para decirle que tenía que elegir a uno de sus compañeros para que se marchase al otro equipo, ya que los equipos están descompensados y hay menos concursantes en Playa Calma que en Playa Furia en estos momentos. Este destierro iba a ser la oportunidad para uno de los miembros de Playa Furia de volver a la localización en la que han vivido la mayor parte del tiempo. En tono de broma, al principio Escassi mencionaba a "Anita porque no le había dejado comer".

A la hora de la verdad, el jinete tenía claro qué persona quería que abandonase el grupo y fuese directo a Playa Calma. "Yo, si me permites, no lo llamaría eliminar... he preguntado un poco, si se diera el caso, a quién le apetecería más y a la que más le apetece es a Anita...", subrayaba Escassi. La organización ha tenido que intervenir y dar por inválida la decisión del sevillano, ya que Anita es la líder del grupo y no lo puedo abandonar.

La catalana veía por fin la posibilidad de convivir de nuevo con Montoya en este concurso de Telecinco, un rayo de esperanza porque no se encuentra especialmente feliz con su grupo. Pero el haber sido la líder del equipo le impedía poder llegar a cumplir su sueño en este reality y la cara de decepción era palpable, Anita incluso afirmó que "renuncia al collar, que se lo rifen a pito, pito, gorgorito". La ex concursante de La isla de las tentaciones quería irse a Playa Calma a toda costa, aunque finalmente no ha podido ser.

Laura Cuevas ha sido desterrada a Playa Calma

"Pues a Laura Cuevas", contestaba rápidamente Álvaro Escassi, provocando el aplauso en Playa Calma, muy feliz con su nueva compañera. "Carne fresca. Vamos a cotorrear de todo", aseguraba Carmen Alcayde. "Una vieja del visillo más", añadía la periodista. La hija del mayoral de Cantora no tuvo su mejor noche este pasado domingo, la joven vivió un tenso encuentro con su marido que estuvo cargado de reproches.

Cuando Laura Cuevas apareció en Playa Furia completamente desolada tras la visita de Carlos Calderón, los compañeros acudieron a su encuentro para consolarla. "¿Qué ha pasado?", se preguntaban todos sus compañeros. "Ha venido mi marido... estoy fatal, de verdad. No puedo hablar. Yo me quiero ir de aquí, por favor. Yo ya aquí no doy para más, de verdad", sentenciaba la joven completamente devastada.

Laura Madrueño fue la encargada de tranquilizar a la de Jerez de la Frontera y le aconsejó sabiamente: "Llevas casi 40 días de supervivencia. No te puedes perder todo lo que nos queda. Además, vas a tener un cambio de aires porque Escassi ha decidido sacar a una persona del grupo, en este caso tú, y vas a vivir ahora con tus nuevos compañeros. Y en Playa Calma vas a disponer de más recursos y no te va a faltar entretenimiento en esa playa", afirmaba la presentadora.