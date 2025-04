Anita Williams sufre un percance en 'Supervivientes 2025': "Me he puesto un vendaje"

Supervivientes es un concurso bastante extremo y es que tener que llevar una vida sin apenas comodidades, con unas condiciones meteorológicas extremas y además tener que ser lo bastante hábil para poder ser capaz de pescar, son cualidades que no todos tienen y a las que se enfrentan a diario mientras están en Honduras.

Desde hace unos días, el mal tiempo es el protagonista de la isla, la fuerte lluvia y el viento ha hecho que no sea posible realizar algunas de las pruebas programas para los concursantes debido a estas condiciones climatológicas adversas. Los temporales son frecuentes en esta localización, pero lo cierto es que en lo que va de edición los concursantes ha sufrido tres de ellos en sus propias carnes. Cuando llega un temporal fuerte, la vida en la isla se dificulta de gran manera, ya que el mar es mucho más inestable y tiene un gran oleaje.

¿Qué le ha pasado a Anita Williams?

La catalana aparecía en la pantalla junto al resto de su equipo para participar en el juego de localización. Los dos equipos estaban separados y quien se alzase victorioso en esta prueba podría elegir en qué playa, si Playa Calma o Playa Furia, quería pasar el resto de la semana. Laura Madrueño se encontraba con los concursantes minutos antes de realizar la prueba y ha habido un detalle que ha llamado poderosamente la atención de los espectadores.

En la imagen en la que aparecen todos los concursantes de Playa Calma junto a Laura Madrueño se puede ver que Anita Williams lleva unos calcetines puestos, algo inusual dado que la participante va a entrar al agua a hacer la prueba. Este misterio tendría una rápida solución porque ha sido la propia Anita ha explicado qué es lo que le ha sucedido.

Laura Madrueño le ha preguntado a la exnovia de Montoya que por qué llevaba calcetines en esta prueba y la catalana ha sido muy clara al respecto. "Esta mañana hemos ido a pescar para intentar cumplir el reto de Poseidón que nos pusieron. Había bastante oleaje y me he roto la uña del pie y me he puesto un vendaje para que no me roce en la prueba", explicaba Anita a Laura y al resto de la audiencia.

En estos días, los concursantes han estado muy centrados en conseguir la prueba por equipos en la que tenían que reunir un total de 50 pescados en esta semana, pero el mal tiempo ha hecho que sea más difícil desempeñar esta tarea. Esto ha provocado que Anita tenga que ser atendida por el equipo médico de urgencia para poder solventar el problema que tiene y que la obliga a llevar un vendaje en el pie.

El percance ha sido atendido y valorado por los profesionales desplazados a Honduras y no es nada grave, de manera que la continuidad de la catalana en el concurso no peligra y se encuentra en buen estado, tanto es así que no ha querido perderse participar en la prueba de localización.