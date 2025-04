Koldo hace estallar a Montoya después de haber rajado de él en 'Supervivientes 2025'

La gala de este jueves de Supervivientes prometía y mucho, con el paso del tiempo se van viendo las estrategias de cada concursante para poder permanecer más tiempo en Honduras. Cada uno es libre de querer desempeñar un papel para ganarse el favor del público y resultar ganador del programa. Montoya es uno de los personajes más controvertidos de la edición, ya que no pasa indiferente para nadie, o lo amas o lo odias. Esto les sucede tanto a sus compañeros en los Cayos Cochinos como a los espectadores.

El sevillano tiene una personalidad muy histriónica y lo cierto es que no a todos los concursantes parece gustarles la personalidad de Montoya, uno de ellos ha sido pillado rajando del de Utrera recientemente y este no ha dudado en responderle de manera muy vehemente en la Palapa. Anoche, durante la gala, Jorge Javier Vázquez sorprendía a Koldo con una pregunta muy directa: "¿Te tomarías un café con Montoya?". El chef respondía que sí que no supondría ningún problema para él y que incluso le invitaría a dos, esta respuesta contrasta con las imágenes que se emitieron en las que aparecían Koldo y Borja criticando al sevillano.

En el vídeo aparece Koldo recordando la apuesta que hizo con Montoya y esta consiste en que quien adivine quién de los dos salga antes del concurso invitará al otro a tomar un café, esta propuesta no fue plato de buen gusto para el exnovio de Anita. "Encima, se lo dices a buenas y dice que por decirle eso te importa mucho la nominación. Madre mía...", señala Borja. Algo que corrobora el propio Koldo: "Es que era en plan de broma".

La cosa no se queda ahí, ambos siguen hablando del tema y tienen claro que no quieren tener ningún tipo de relación con Montoya. "Yo no voy a ir a hablar con él", asegura Borja. "No, no, yo paso ya...", le sigue Koldo. El cocinero no solo se ha sincerado acerca de lo que piensa del sevillano, sino que también ha dejado clara su posición frente a otros compañeros como, por ejemplo, Carmen Alcayde. "Yo con gente, pensando como tú piensas de mí, yo no iría a tomar un café. No tengo nada que ver con esa persona", sentencia el vasco.

Montoya reacciona a las imágenes en las que Koldo y Borja hablan de él

Durante la gala, Koldo intenta justificar sus palabras. "Después estuvimos aquí un día hablando las cosas. Si yo no tengo ningún problema, fue simplemente aquello de la apuesta. Él dijo una cosa y yo le dije que ya no me lo tomaría porque yo no lo conozco y haber discutido no tenía sentido", explica el cocinero.

Montoya no ha recibido de buen agrado esta crítica por parte de sus compañeros y se mostraba decepcionado aunque lo ha gestionado con el humor que le caracteriza: "El café ha durado poco". Sin embargo, es consciente de que esto ocurrió a raíz de la situación con Anita y es algo de lo que ya hablaron durante la salvación el martes. "A mí es que esas bromas... Yo te dije que te salvabas tú y yo lo interpreté como 'Venga, me voy a apostar a ver quién se salva'. Yo me tengo que salvar los jueves, a mí los martes como si no me salvan", señalaba Montoya.

El sevillano parece haber desenmascarado a Koldo y afirma que cuando están las cámaras se muestra muy amable y cuando estas desaparecen, su estrategia es otra. Además, la visión de Montoya acerca del cocinero ha cambiado después del encontronazo que tuvieron Anita y Koldo. "Yo simplemente vi una persona con ansiedad y con angustia y dije 'Koldo, ahí se ha te visto el plumero' porque si duerme con ella y luego la criticas... y eso es lo que tuve. Yo no tuve nada en contra de él, yo defendí una persona. Pero ya no se lo quiere tomar, Jorge", explicaba Montoya.

Por el momento, Koldo se mantiene en la isla porque se ha salvado de la expulsión y tendrá que afrontar la próxima semana con entereza si no quiere seguir teniendo malos rollos con su compañera Anita y por consiguiente con Montoya.