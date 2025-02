Anabel Pantoja viaja a con su hija Alma a Sevilla por primera vez

Anabel Pantoja ha volado a Sevilla por primera vez desde que su hija Alma nació. La sobrina de Isabel Pantoja ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que se ve como el avión está llegando a su ciudad natal y es que desde que estaba embarazada, la influencer no ha podido ni querido viajar hasta la capital andaluza por precaución. Ahora ya nada le impide moverse libremente y presentarle a su hija las calles que la han visto crecer.

Según se han hecho eco en el programa Vamos a ver, la prima de Kiko Rivera ha podido viajar hasta Sevilla después de que su hija pasase la revisión médica de los tres meses en el Hospital Materno de Gran Canarias. La llegada de Anabel Pantoja a su ciudad natal no ha estado exenta de polémicas y es que se ha molestado al ver a la prensa atrincherada en el aeropuerto esperándola. La sevillana se ha encarado con los reporteros que esperaban a la familia y les ha pedido que no grabasen a su hija, algo que no ha sucedido al estar la pequeña tapada con una gasa.

"Perdonad, voy con la niña si no os importa. Buenos días. Por favor, no, no. ¡Vale ya! Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a proteger a los menores, ¿no? Por favor, voy con la niña. Deja de grabar. Deja de grabar. ¿No vas a dejar de grabar? Déjanos tener una entrada buena, ¿vale? Os he saludado, pero por favor. Me han respetado en Gran Canaria. Respetadme aquí. Voy con la niña, os lo pido de corazón", comentaba Anabel a los reporteros con un semblante serio, mientras que su pareja, David, iba delante llevando las maletas.

Anabel no ha querido revelar cuál es el propósito de su viaja a Sevilla con su familia, si es simplemente por ocio para que sus allegados puedan conocer a su hija y vivir unos días de desconexión en su ciudad o está relacionado con la macrodemanda que está preparando. Antonio Rossi ha comentado en el programa de Joaquín Prat que el fin de esta visita sería ir a Córdoba para reunirse con el equipo legal con el que están preparando la macrodemanda y en la que se pretende defender la inocencia tanto de Anabel como de David en la investigación judicial que está en curso por un supuesto caso de maltrato infantil.

La estrategia que podrían seguir tanto Anabel Pantoja como David Rodríguez es alegar que la crisis que sufrió Alma el pasado 9 de enero que acabó con la pequeña hospitalizada fue motivada por una cuestión médica previa que se pasó por alto. Habrá que esperar a que se reúnan todas las pruebas pertinentes para ver qué estima la jueza sobre el caso.