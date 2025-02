La relación de David Rodríguez y Merchi, madre de Anabel Pantoja, en el punto de mira

Anabel Pantoja y David Rodríguez siguen siendo de interés por el caso judicial abierto después del ingreso de su hija Alma durante 18 días en el hospital materno de Gran Canarias. La pequeña sufrió unas lesiones que pusieron en alerta a los médicos y elevaron su informe hasta la Justicia para que se determinase si el origen de los mismos había sido de manera fortuita o si, por el contrario, había habido alguna negligencia por parte de los padres.

Ante la espera de que se recaben todas las pruebas necesarias para que la jueza encargada del caso concluya si finalmente es necesario celebrar un juicio o desestimar el caso, la relación de los investigados ha sido cuestionadas y es que la pareja podría no estar atravesando su mejor momento después de tener que hacer frente a esta investigación judicial.

Anabel y David se han mostrado siempre juntos y con versiones parecidas de lo que sucedió aquel fatídico día en el que la hija de ambos sufrió la crisis puntual quela llevó directa a la Unidad de Medicina Intensiva del hospital. Según han relatado algunos medios de comunicación, podría haber cierta tirantez entre Merchi, madre de Anabel Pantoja y David. En conversaciones que ha tenido el fisioterapeuta con su entorno más cercano se puede averiguar qué es lo que opina de su suegra.

Leticia Requejo ha sido la encargada de desvelar cómo se encuentra actualmente la relación suegra/yerno y ha sido muy tajante al respecto. "A mí me descartan por completo que la relación de Merchi y David esté mal". La periodista ha dado más detalles acerca de cuál es la situación entre ambos. "De hecho, una de las cosas que David habla en estos días con su entorno es que agradece la figura de Merchi durante este mes porque ha sido clave, tanto para la niña como para la pareja, para que hayan tenido momentos de cierto respiro mientras esta señora ha podido ejercer como abuela", ha explicado Requejo.

Esta versión contradice la que afirma que Merchi podría estar molesto con la pareja de su hija por las declaraciones que habría hecho en el juzgado, pero la familia parece mostrarse unida en estos momentos tan complicados para todos. La misma Leticia Requejo, quiso contar también en TardeAR lo que había hablado con la madre de Anabel Pantoja en una conversación telefónica. "He hablado con Merchi. Me he encontrado a una mujer completamente destrozada. Ha llorado, me ha pedido por favor respeto", ha asegurado la periodista acerca del estado en el que se encuentra Merchi.

"Como ella dice, no soy personaje, nunca me he querido sumar a ninguna polémica. No me ha querido confirmar ni desmentir nada de lo que han dicho. Como me ha dicho, lo más importante es que la niña está bien. Tenía la opción de si quería matizar algo de todo lo que se ha dicho, y no", ha comentado Requejo. En unos días, Anabel Pantoja vivirá la maternidad de una manera diferente y es que durante estos meses ha contado el apoyo incondicional de su madre y su pareja, pero lo cierto es que David se ha incorporado ya a su trabajo que le obliga a viajar a Córdoba y la siguiente en marcharse de la isla será Merchi para volver a su trabajo en la Diputación de Sevilla.

Una situación muy compleja que dejará mucho tiempo para que Anabel Pantoja pase con su hija y eche de menos tanto a su pareja como a su madre, aunque lo cierto es que David Rodríguez pasará unos días en Córdoba y otros en Canarias, para así intentar compaginar su trabajo con su vida personal. No se espera por el momento que Anabel Pantoja viaje a Sevilla, su tierra o a Madrid, por lo que la influencer prefiere seguir con sus rutinas en la isla.