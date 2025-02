Anabel Pantoja rompe su silencio: "Mi vida sigue"

Anabel Pantoja decidió romper su silencio en la tarde del jueves y es que la sevillana atendió de manera breve a los periodistas que la esperaban en la puerta de su casa. La sobrina de Isabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, están atravesando uno de los momentos más complicados de sus vidas y es que después de haber permanecido junto a su hija en el hospital durante 18 días, ambos están siendo investigados por la Justicia por un supuesto delito de maltrato infantil.

La pequeña Alma presentaba unas lesiones que le obligaron a permanecer muchos días ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno de Gran Canaria, fue en ese momento cuando se iniciaron los trámites de la investigación después de que los médicos realizaran el informe y lo presentasen en el juzgado. Esta manera de proceder se realiza de manera protocolaria y es el juez encargado del caso el que estima cómo seguir con el asunto.

Después de muchos días de especulaciones y mensajes en redes sociales, Anabel Pantoja ha reaparecido ante las cámaras y ha querido atender a los compañeros de prensa. "Os agradezco que estéis aquí de verdad, pero yo tengo que hacer vida. Llevo más de una semana o diez días sin salir. Yo no os he perjudicado en vuestro trabajo, no me perjudiquéis en mi vida. Daros las gracias por estar aquí personalmente pero ya está. Voy a hacer mi vida si no os importa. Mi vida sigue. Quiero salir con la peque, que se calma con los paseitos" ha rogado desesperada, pidiendo que "entendáis mi situación".

Visiblemente afectada y con un rostro muy serio, la sevillana ha pedido espacio para poder continuar con su vida con total normalidad, algo que ha interrumpido desde que llegaron a casa para no tener que enfrentarse a la prensa. "Estoy intentando hacer vida. Llevo unos días parada, pero ahora quiero hacer vida, quiero estar en mi pueblo y hacer mi vida normal, si no os importa", decía con la voz quebrada.

Ha dejado claro con esta intervención que "no ha pactado" las imágenes que han aparecido en la revista Semana en las que se le puede ver tanto a ella, a su hija y s u novio, David. "Ya me habéis visto, ya se me ha fotografiado de lejos. Ahora voy a intentar salir con mi niña, voy a ir al supermercado, a la farmacia, dejarme por favor porque es algo íntimo y ya está".

La prima de Kiko Rivera ha dejado claro que no va a hablar acerca de la investigación judicial que está en curso y que "no va a entrar en polémicas" porque se lo ha pedido su equipo legal. Cuando los periodistas le han pregunta que cómo se encuentra, ha respondido: "dentro de lo que hay estoy bien esperando que todo se solucione" añadiendo que su pequeña Alma "está muy bien gracias a Dios".

Anabel ha concluido su intervención de forma tajante. "No voy a hablar del tema, pero es bueno seguir inventando y rellenando revistas y bloques. Dejarme ahora por favor, quiero darme mis paseos y demás".