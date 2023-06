Ana Rosa entrevista a Dani Alves y vuelve a dar ejemplo de lo que no se debe hacer en televisión

Nadie se esperaba que esta mañana Ana Rosa Quintana abriese su matinal con una entrevista en exclusiva a Dani Alves. El jugador, que lleva desde el pasado mes de enero en prisión por un supuesto delito de violación, ha estado en el foco mediático durante los últimos meses. Pese a guardar un escrupuloso silencio, el brasileño ha escogido a la periodista Mayka Navarro (El programa de Ana Rosa, La Vanguardia) para explicar cómo se siente y qué opina de todo lo ocurrido.

"Dani Alves habla por primera vez desde la cárcel de Brians 2 y lo hace en una entrevista a nuestro programa y, concretamente, a nuestra compañera Mayka Navarro", ha iniciado Ana Rosa Quintana en la mañana de este miércoles. Esta entrevista, de más de dos horas de duración, llega en un momento crítico para la defensa del futbolista, que ya no tiene más margen de maniobra para sacar a Dani Alves de prisión. "Básicamente, lo que él quiere es dar su opinión porque sabe que ya no hay más opciones por parte de su defensa de recurrir", ha espetado Navarro, presente en el plató.

"La víctima ha mantenido una teoría muy inamovible, una versión muy inamovible de lo que ocurrió dentro del baño y él lo que hace es que nos da muchos titulares sorprendentes. Por ejemplo, él lo que nos dice es: 'si yo esa noche cuando salgo de ese baño antes que ella, en ese momento cualquier responsable, que me ve y me conocen desde hace años, me para y me dice que hay una joven que me denuncia y que, además, asegura que la he agredido sexualmente, yo no me voy a casa, me detengo y me voy a una comisaría a aclarar lo ocurrido'", ha señalado Mayka Navarro, asegurando que prácticamente todos los testimonios del caso ya han salido a la luz.

Durante la intervención de la periodista en El programa de Ana Rosa se ha respirado un aire turbulento. Las declaraciones de los allí presentes denostaban una defensa implícita de Dani Alves, blanqueando su imagen e incluso poniendo en duda lo que pasó en la discoteca la noche del 30 de diciembre. "Está muy tranquilo, adaptado, es pequeñito, le ha crecido el pelo y tiene una imagen muy empática, muy serena", ha explicado la entrevistadora, que no ha dudado en poner en duda el testimonio de la víctima.

"Tanto Dani Alves como su letrado lo que siempre han intentado explicar a los magistrados ya no es tanto la versión de ella de lo que ocurre en el interior, que es lo importante, sino como ella cuenta todo lo que ocurre antes de acceder a ese baño. Lo que Dani Alves cuenta de lo que ocurrió antes de acceder a ese baño, coincide más que lo que cuenta ella. Nosotros, que hemos visto las imágenes, no hay ese relato de terror", ha espetado sin pestañear Mayka Navarro, propagando el beneficio de la duda sobre el supuesto violador.

Tales han sido las declaraciones que hasta Ana Rosa Quintana se ha sorprendido. "¿Te preocupa que te puedan acusar de blanquear a un presunto violador?", le ha preguntado la presentadora. "Sí, esta mañana ya he salido con el chubasquero y el paraguas abierto... pero sí, nos van a decir cosas", ha bromeado con cierto punto de cinismo la periodista.