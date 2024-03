Alessandro Lequio arremete contra Terelu Campos: la mentira que todos nos hemos tragado

Tensa confrontación entre Terelu Campos y Alessandro Lequio, después de que el italiano insinuara en el programa Vamos a ver que la presentadora seguía fumando a pesar de su reciente diagnóstico de neumonía. Terelu prometió dejar de fumar, pero parece que no lo está cumpliendo. Tras su ingreso en la Fundación Jiménez Díaz debido a complicaciones de salud, Terelu se encuentra recuperándose y retomando sus actividades habituales. Sin embargo, las palabras de Lequio no pasaron desapercibidas para la hija de María Teresa Campos, quien no dudó en responderle con firmeza.

En un enfrentamiento en directo, Terelu Campos no titubeó en defenderse ante las sugerencias de Lequio, recordándole la grandeza de su madre y su deseo de que algo de esa grandeza hubiera influido en él. La presentadora dejó claro que no toleraría acusaciones infundadas sobre su comportamiento, especialmente cuando está enfocada en su recuperación y en retomar su vida normal.

Por su parte, Alessandro Lequio respondió reconociendo la corrección de Terelu y alabando las virtudes de su propia esposa, aunque esto no eximió las críticas que había hecho previamente sobre el estilo de vida de la presentadora durante su estancia hospitalaria. Este intercambio no es el primero que protagonizan estos dos personajes de Telecinco, sumándose así a una larga lista de desencuentros mutuos.

Alessandro Lequio, conocido por su participación en varios programas de televisión, ha sido objeto de controversia en múltiples ocasiones debido a sus comentarios provocativos y su estilo confrontativo. En este caso, sus declaraciones respecto a Terelu Campos han generado un nuevo episodio de polémica en su relación.

Por otro lado, el vínculo entre Lequio y Carmen Borrego, hermana de Terelu, también ha sido objeto de atención en los medios, especialmente cuando el italiano ha criticado el concurso que está realizando Borrego en 'Supervivientes'. A esto se suma también la tensión entre Lequio y Ana Obregón, ex pareja del colaborador, que ha sido evidente a lo largo de los años, y que con la llegada de Ana Sandra, hija de ambos, ha agregado más complejidad a esta relación.

En medio de este ambiente cargado de tensiones y polémicas, queda la incógnita sobre si Alessandro Lequio finalmente visitará a Ana Sandra para conocer a su nieta, un gesto que podría traer consigo nuevas expectativas y posiblemente, una pausa en las hostilidades entre estas dos últimas figuras públicas.