María Casado celebra su embarazo besándose ante las cámaras con su pareja, Martina DiRosso

En una noche llena de alegría y amor, la presentadora de televisión María Casado hizo alarde de su embarazo mientras posaba radiante en el photocall de Starlite junto a su pareja, Martina DiRosso. Con la llegada inminente de su bebé, la pareja compartió un tierno beso que dejó claro el profundo lazo que las une en esta nueva etapa de sus vidas.

María Casado, conocida por su exitosa carrera en los medios de comunicación, se encuentra a punto de dar la bienvenida a su primera hia. Antes de embarcarse en esta emocionante aventura de la maternidad, no dejó pasar la oportunidad de asistir a un popular evento, donde su presencia no pasó desapercibida. Vestida con un elegante atuendo que resaltaba su embarazo, María irradiaba felicidad mientras compartía risas y gestos de cariño con su pareja.

Durante la velada, María compartió algunos detalles de su experiencia en el embarazo. "Estoy muy contenta, no he tenido náuseas. Solo tengo sueño y algún despiste de cabeza", comentó con una sonrisa. Además, destacó su bienestar físico y su rutina de ejercicio adaptada para esta etapa. "Físicamente estoy muy bien, hago deporte, sigo con crossfit pero algo más tranquilo. Me encuentro muy bien. No he tenido ningún antojo. De hecho, estoy comiendo menos de lo normal", reveló.

La futura mamá también aprovechó para compartir su entusiasmo por la inminente llegada de su bebé. "Vengo claramente diferente, no vengo sola, viene Daniela que está a puntito de salir. Nos queda nada, salimos de cuenta en un par o tres de semanitas, a ver si se comporta esta noche y no nos toca salir al hospital", expresó con un toque de humor.

El gesto más emotivo de la noche se produjo cuando María y Martina se besaron apasionadamente frente a las cámaras presentes. El amor entre ellas era palpable, y su unión en esta nueva etapa de la vida quedó patente para todos.

Starlite, conocido por atraer a numerosas personalidades del mundo del entretenimiento y la sociedad, se convirtió en el escenario perfecto para que María Casado compartiera su felicidad con el público y mostrara su aprecio por su pareja en esta nueva etapa vital conjunta.

Las imágenes de María Casado y Martina DiRosso radiando felicidad y amor se ha convertido en un hermoso ejemplo de celebración y apoyo para la comunidad LGBTQ+ y entre aquellos que valoran el amor en todas sus formas. Sin duda, la pareja está a punto de embarcarse en un emocionante viaje mientras esperan la llegada de su bebé, llenando sus vidas de emoción en cada paso del camino.