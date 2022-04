Jesús Mariñas es ingresado de urgencia en un hospital de Madrid

Jesús Mariñas ha sido ingresado de urgencia en el hospital Ramón y Cajal de Madrid. A sus 79 años, el periodista especializado en prensa del corazón se encuentra atendido por los médicos del hospital madrileño, que señalan un pronóstico reservado a petición de la familia.

En conversaciones con El Español, Elio Valderrama, marido de Jesús Mariñas, ha confirmado la noticia. El pasado 31 de marzo el periodista empezó a encontrarse mal, sin poder ni comer ni hablar. Siendo consciente de que padece un cáncer de vejiga, Elio llamó a emergencias, que no dudaron en ingresar de urgencia al periodista en el hospital.

Diez Minutos señala que Mariñas ya come y habla con total lucidez. Pese a la leve mejora, el periodista seguirá ingresado durante la jornada de hoy, a la espera de recibir nuevas directrices de su equipo médico. Su marido, que comienza a asimilar el mal trago, asegura que “Jesús aguanta lo que le echen”.

Seis meses desde que anunció que padece cáncer

A finales de octubre de 2021, el colaborador de programas como Dónde estás corazón o Espejo Público anunció que le habían diagnosticado cáncer de vejiga. “Lo voy a superar”, afirmó en una entrevista concedida a Diez Minutos. “Estoy seguro de que voy a salir de esta”, comentó Jesús Mariñas, enfrentándose a su dura enfermedad de la manera más tranquila y sosegada posible.

Sin duda, uno de los grandes apoyos de Jesús en esta difícil etapa es su marido Elio. "Elio es fundamental e imprescindible, sin él que no podría vivir. Tan sencillo como eso y tan difícil. Tan raro y tan sueño imposible, pero, mira, a veces los sueños se cumplen”, explicó Mariñas en una entrevista a El Español. En esa misma entrevista, el periodista habló sobre la muerte. “No pienso nunca que ya no me queda tiempo para hacer muchas cosas. Me tengo que morir como todo el mundo. Noto cómo pasan los años sin depresión ni angustia. Duermo con la conciencia tranquila porque no he puteado a nadie… que no se lo mereciese". Ahora solo hace falta que Mariñas se recupere y vuelva a su vida normal, acompañado de la persona que más le quiere: su marido.