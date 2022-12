Bertín Osborne revela lo que nunca haría en su vida

Quedan pocas semanas para Fin de Año y las cadenas empiezan a pelearse por el liderazgo de la noche más cotizada del año. Figuras como Cristina Pedroche o Ramon García son rostros clave de la última noche del año, siendo los encargados de despedirlo junto a millones de espectadores. Sin duda, las campanadas son un momento de máxima tensión y mucha adrenalina, sobre todo por el alcance que tiene este espacio televisivo. Es por este motivo que algunos rostros conocidos tienen claro que nunca se dejarían liar por las cadenas para dar la bienvenida al año nuevo.

Bertín Osborne ha asegurado que no podría hacerlo. Ha sido en la visita de Anne Igartiburu a El show de Bertín donde el presentador ha explicado que nunca dará las campanadas. "Conmigo no, conmigo sería una catástrofe", ha espetado. Ante tal afirmación, Anne ha querido aportar información al respecto. "Te voy a decir por qué sería una catástrofe, amigo. Porque tú y yo hemos hecho eventos en los que sales así: 'Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al evento, no sé qué'. Y hace él: 'Muy bien'. Y yo decía: 'Bertín, sigue'. Y él: 'Ah, no, sigue tú'", ha detallado entre risas. La presentadora ha explicado que mientras ella iba muy preparada a los sitios, Osborne prefería la improvisación.

"No hay guion, con Bertín no hay guion", ha señalado Igartiburu. "Es que tú eres la que te lo sabes", ha respondido Osborne, que no tiene demasiado claro como funcionan las Campanadas. "Yo, cuando lo quiero hacer en casa, lo hago siempre al revés. Yo no entiendo los ruidos esos, los leñazos que pegan. No ha empezado y yo ya voy por la cuarta uva", ha afirmado entre risas. "Está repanchingado, le da todo igual y es que encima todo le sale bien", ha añadido la presentadora con sorna.

Además, Bertín ha aprovechado para explicar que Ana Obregón le vetó como compañero. "Ana se aprende el guion, es germánica. Y claro, llegaba yo y aquello era un caos total y ella se volvía loca. Creo que dijo que nunca más quería volver a trabajar conmigo", ha objetado. Osborne ha afirmado que le han propuesto presentar las campanadas en múltiples ocasiones, pero que nunca ha querido tirarse a la piscina. "Eso de estar en la Puerta del Sol, con ese frío, no me gusta. Es la décima vez que me lo proponen", sentencia.