Asraf Beno llora en 'Supervivientes' por lo que siente por Isa P a pocos meses de la boda

Asraf Beno, novio de Isa P, se ha emocionado en Supervivientes. El concursante ha demostrado en más de una ocasión el gran amor que siente por su pareja. Pero durante un momento emotivo en la última emisión del programa, el aventurero se ha emocionado hasta las lágrimas al hablar de su prometida.

En una conversación con Adara Molinero, Asraf ha comentado su relación con Isa P y ha dicho que tiene muy claro que quiere pasar el resto de su vida con ella. "Vamos a casarnos este año si podemos. Quien sabe, más adelante, pues un hijo y todo lo que venga, pero yo tengo clarísimo que quiero estar con ella toda mi vida y ella conmigo creo que también", ha expresado el concursante.

Adara, quien ha sido muy cercana con Asraf durante lo que llevan de concurso, ha respondido con mucho cariño a las palabras del joven. "Para mí es superbonito que llores por algo así, porque quieres a una persona, porque estás enamorado, porque quieres todo con ella. Me parece algo increíble. ¿Y sabes lo que más increíble me parece todavía? Que sea correspondido", le ha expresado.

Asraf también ha hablado de la relación que tiene con el hijo de su prometida, Alberto Isla. El hermano de Anuar Beno ha asegurado que el niño los ha unido mucho. "El niño también nos ha unido mucho. Hacer cosas con el niño, estar con él. Nos ha unido bastante. Yo en verdad quiero a dos personas a la vez, yo me he separado de dos personas", ha detallado.

En cuanto a Isa P, la hija de Isabel Pantoja escuchaba atentamente a su prometido desde plató. "Él llora mucho y se emociona mucho. Allí supongo que llorará más. Prefiero una persona que llore a que sea un chulo, así que yo me alegro mucho de tenerle como pareja y de que me quiera tanto. Él echa de menos a todo el mundo, a su familia y a sus amigos, pero realmente con quien convive es conmigo y con Alberto. Además, estoy muy orgullosa de cómo lo está haciendo y de que quiera tanto a mi hijo porque no es suyo, pero lo quiere como si lo fuera. Un hermanito a partir del año que viene", ha objetado.