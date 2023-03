Ginés besa apasionadamente a Diego Pérez en 'Supervivientes': "Tiene un no sé qué que engancha"

El amor ha llegado a la isla de Supervivientes y está dando mucho de qué hablar entre los concursantes y los espectadores del reality show. El beso robado entre Manuel Cortés y Adara, así como la buena sintonía entre Katerina y el hijo de Raquel Bollo, han sido las primeras señales de que Cupido ha llegado a los Cayos Cochinos. Pero ahora, un nuevo beso ha sorprendido a todos los seguidores del programa.

Ginés Corregüela, uno de los participantes más carismáticos de Supervivientes, se ha lanzado a besar a Diego Pérez, su fiel amigo en la isla. A pesar de que no comparten la misma playa, ambos concursantes se han hecho muy cercanos y el beso ha sido una muestra del cariño que se tienen. "Le he dado un beso en los morros porque me llevo muy bien con él y le estoy dando ánimos", ha explicado Ginés.

Pero lo cierto es que este beso ha ido más allá de una simple muestra de afecto entre amigos. Ginés ha asegurado que Diego "tiene un no sé qué que engancha, tiene como una mermeladilla... Está bueno esto. Al final verás", unas palabras que han hecho reír a todos los compañeros de la isla. Ginés incluso se ha planteado, en tono jocoso, la posibilidad de tener una relación a tres junto a su mujer y Diego, explorando el poliamor. Por su parte, el de La isla de las tentaciones ha confesado que él besa muy bien y que llevaba mucho tiempo sin besar a alguien en la boca.

El beso entre Ginés y Diego ha generado muchas reacciones entre los espectadores de Supervivientes, que han viralizado el momentazo a través de las redes sociales. Lo que más se ha aplaudido es la naturalidad con la que se ha vivido este momento en la isla, pues debería verse más a menudo en televisión a hombres heterosexuales mostrándose afecto en público.

Lo cierto es que el amor es un tema recurrente en Supervivientes, también el amor entre amigos. La convivencia en una isla aislada del mundo, la falta de comodidades y el estrés al que están sometidos los concursantes son caldo de cultivo para el surgimiento de romances, relaciones y amistades para toda la vida. Porque, aunque en algunos casos estas relaciones son efímeras, en otros pueden llegar a consolidarse más allá del programa.