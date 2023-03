Asraf Beno y Ginés protagonizan la primera gran bronca de Supervivientes por este motivo

La isla de Supervivientes ha sido testigo de la primera gran discusión entre dos de sus participantes. Asraf Beno, proclamado Rey del fuego por conseguir hacer fuego con el cordón de su zapatilla, ha discutido con Ginés, el famoso tiktoker que también ayudó a crear la hoguera.

La discusión comenzó cuando Asraf le pidió a Ginés que no ahogara el fuego y pusiera los palos secos como corresponde. La reacción de Ginés no se hizo esperar, ofendido por el tono de Asraf, contestó de forma enérgica: "Ponlos tú, que he hecho siete mil lumbres todos los años. Ponlos tú". Al parecer, Ginés tiene mucha experiencia en este aspecto y le ofendió que Asraf quisiera dárselas de listo.

El prometido de Isa P, sorprendido por la respuesta de Ginés, le dijo que no era para ponerse así, pero este le reprochó que le gustaba recalcar su presencia frente a las cámaras. La tensión entre los dos concursantes fue aumentando y Ginés siguió atacando a Asraf: "Hazlo como te salga de los huevos. He hecho un millón de lumbres, ¿me vas a decir cómo se hace una lumbre? Vamos. He hecho lumbres con palos chorreando y se ponen al lado para que vayan secando".

La situación se volvió cada vez más tensa y Asraf se sintió faltado al respeto por Ginés, quien continuó con sus comentarios en un tono elevado. Los demás participantes intervinieron para que la discusión no fuera a más y ambos zanjaron el tema. Esta bronca ha sido la primera gran discusión en lo que va de edición de Supervivientes 2023, y ha dejado clara la tensión que puede haber entre los concursantes en situaciones de estrés y supervivencia. A pesar de todo, la convivencia en la isla continúa y los concursantes intentan superar las dificultades para seguir adelante en el programa, nerviosos ante la primera expulsión de este mismo jueves.

Diego Pérez, primer salvado de la nominación

Este martes Carlos Sobera ha salvado a uno de los nominados. Diego Pérez ha sido el aventurero afortunado, pues ha sido el que ha recibido menor número de votos por parte de la audiencia. Así pues, Alma Bollo, Ginés y Jaime Nava siguen en manos de los espectadores, que decidirán este jueves quién es el primer expulsado.