El misterioso cruce de indirectas entre Antonio David Flores y Marta Riesco

Antonio David Flores y Marta Riesco no se hablan. La que fuese la pareja del año en Telecinco hace unas semanas lleva tiempo sin dirigirse la palabra, generando una brusca situación que se está trasladando paulatinamente a los medios de comunicación. Así lo ha demostrado Antonio David Flores, que se ha dejado ver ante la prensa sin querer hablar más de la cuenta sobre su actual situación sentimental.

El ex colaborador de Sálvame no ha querido hablar sobre Marta Riesco y se ha limitado a guardar silencio. Algo inaudito si nos fijamos en las declaraciones que dio hace unos días la reportera de El Programa de AR. Y es que Antonio David Flores estaría muy molesto con ella por haber hecho público ciertos aspectos de su relación que no querían que saliesen a la luz.

"Ya lo he dicho en el programa, no voy a contestar a ninguna pregunta sobre Antonio David, pero estoy más tranquila", explicaba a la prensa Marta Riesco. "¿Estás más tranquila porque ha habido esa llamada en la que te pide tiempo?", le preguntó una reportera, causando la carcajada de la intérprete de No tengas miedo. "Madre mía, ¿quién se inventa esas cosas?", contestó Riesco, quitándole hierro al asunto.

Recordemos que fue en Ya son las ocho donde la periodista quiso abrirse y expresar lo que sentía, rompiendo a llorar y dejando en directo a su hasta entonces pareja. "Creo que llevo batallando muchísimo por esta relación y creo que no me merecía lo de hoy", comenzó Riesco, causando estupor entre sus compañeros de mesa. "A veces en la vida no se puede luchar contra todo, frente a todo. Creo que he aguantado mucho, las críticas constantes de la gente, de los compañeros, de la gente que apoyaba a la ex pareja [Rocío Carrasco] y la otra ex pareja [Olga Moreno]", continuó visiblemente emocionada.

Es por este motivo que no se entiende que Marta Riesco no quiera responder a preguntas sobre su vida privada, pues la periodista explica día sí y día también detalles de su vida y de su entorno en los diferentes programas de Telecinco en los que participa. Tocará esperar para ver cómo se cierra este cruce de indirectas, pero todo apunta a una ruptura más que definitiva entre Flores y Riesco.