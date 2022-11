Antonio Banderas sorprende hablando de su vida sexual: "Mis 'Países Bajos' siempre han sido muy civilizados"

Antonio Banderas ha visitado El Hormiguero para promocionar Company, su nuevo musical que estrena en el Hotel Teatro Albéniz. En su visita a Pablo Motos, el actor malagueño ha explicado nuevos detalles de su nuevo proyecto teatral, causando gran interés entre los presentes en plató.

Uno de los temas que han protagonizado el encuentro de Banderas y Motos ha sido el infarto que sufrió el actor hace cinco años. "Cuando me pasó lo que me pasó en 2017, un problema de salud muy serio, las cosas que no eran importantes en mi vida en aquel momento dejaron de flotar a mi alrededor. Se hundieron", ha explicado visiblemente emocionado.

Desde que padeciera el infarto en 2017, el actor se centró en las cosas "importantes" de su vida, como su hija, sus amigos, su familia y su vocación como actor. "Mi vocación no nació delante de una pantalla, sino sobre un escenario, mi vocación nació en el teatro y sobre todo en el teatro musical", ha expresado ante la atenta mirada de Pablo Motos. Desde hace un tiempo, Antonio Banderas ha dejado atrás la ajetreada vida del actor internacional para instalarse en su Málaga natal. Allí ha encontrado el equilibrio para vivir tranquilo, algo necesario tras padecer el grave episodio cardiovascular.

Entre los momentos más divertidos de la entrevista destaca cuando el actor ha querido hablar de su vida amorosa. "El tiempo en la relación cambia la forma de amarse. Es decir, la pasión del principio va a desaparecer, pero se va a convertir en algo, a lo mejor, mucho más interesante", ha comenzado el malagueño. "Yo no he perdido la pasión sexual. Mis 'Países Bajos' siempre han sido muy civilizados", ha sentenciado entre risas.