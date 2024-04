Ana Rosa arremete contra el fichaje de Broncano por TVE: "Ponen sus sucias manos..."

El mundo de la televisión española se ha visto sacudido por el reciente fichaje de David Broncano y su programa La Resistencia por parte de TVE para el access prime time de la próxima temporada. Con un contrato de 28 millones y dos años de duración y una fuerte competencia por delante, las opiniones sobre este movimiento no se han hecho esperar. Y una de las voces más prominentes en expresar su opinión ha sido la reconocida presentadora Ana Rosa Quintana.

En una conferencia universitaria, Quintana no dudó en dar su punto de vista sobre el tema. "Me encanta Broncano", comenzó diciendo, expresando su aprecio por el joven humorista. Sin embargo, su tono pronto se tornó crítico hacia los, según ella, entresijos políticos que rodean este fichaje. Considera que "le han hecho una gran faena" a Broncano, quien "no tiene culpa de todo lo que ha pasado".

🔥💣 Ana Rosa se pronuncia sobre el fichaje de Broncano en su masterclass de la Universidad Camilo José Cela, llamada ‘Dominando la pantalla’: “Lo han utilizado políticamente y eso nunca es bueno. Cuando los políticos meten sus sucias manos en algo…”. pic.twitter.com/UdBNXQvqKh — Algo pasa TV (@Algopasatv) April 11, 2024

Ana Rosa Quintana no ha dudado en señalar directamente a la radiotelevisión pública por perjudicar a Broncano. En su opinión, el hecho de que TVE haya actuado de esta manera no es beneficioso para el comediante. "A Broncano le han hecho una oferta, él ha dicho lo que cuesta su programa... y ya", afirma la presentadora de TardeAR. "Lo que pasa es que TVE está actuando de una manera que creo que no es buena para Broncano", ha añadido.

La presentadora, conocida por su mala baba, no se mordió la lengua al sugerir que el fichaje de Broncano por TVE ha sido utilizado políticamente. Esta idea, compartida también por el equipo de El Hormiguero y algunos dirigentes políticos, añade más polémica al ya controvertido movimiento de la televisión pública.

A pesar de reconocer que Broncano podría haber sido motivado por la ausencia de publicidad en TVE, Quintana sostiene que este no es el escenario ideal para el comediante. "Creo que no es bueno para nadie ni creo que es lo que quería", afirma.

El fichaje de David Broncano y La Resistencia por TVE ha desencadenado un intenso debate en el panorama televisivo español. La competencia por consagrar el liderazgo del prime time se intensifica, y las opiniones divergentes sobre los motivos y las consecuencias de este movimiento continúan alimentando la discusión en el sector del entretenimiento.