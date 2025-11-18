Este sábado se celebra en Puerto Real la edición más reivindicativa de 'In Situ: el arte sale a la calle'

Inicialmente se había previsto para el pasado fin de semana, pero la nueva edición de ‘In Situ: el arte sale a la calle’, en el parque de El Porvenir, sufrió como otros muchos eventos las consecuencias de la borrasca Claudia, y se tuvo que aplazar. Se celebrará finalmente este sábado, 22 de noviembre, bajo la organización de La Máquina Creativa y el Ayuntamiento de Puerto Real.

Por ello, este martes, el presidente de La Máquina, Jonathan Beas, y la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, lo han presentado en rueda de prensa. “Es una muestra que saca el arte a la calle en todas sus disciplinas: una jornada para disfrutar el arte y reivindicarlo”, dijo la edil durante la presentación de la que ya es la séptima edición de esta propuesta cultural.

Pero la reivindicación de In Situ va más allá. “No solo que el arte salga al encuentro del público, también hay espacios para reclamar causas en la que creemos, como el apoyo al pueblo palestino, que va a estar muy presente”, dijo Beas.

Jonathan Beas y Nazaret Ramírez en la presentación de In Situ / DCA

In situ es ya uno de los buques insignia de La Máquina Creativa, que este año contará con la presencia de 35 artistas y pretende volver a sus orígenes. Y es que no solo se mantendrá la filosofía inicial de “un banco/un artista”, quieren que esos bancos del parque se conviertan en talleres en los que se cree arte en vivo para que el público sea también partícipe de los procesos creativos.

Además, se dará opción al público de poder votar por su “taller al aire libre” favorito. El premio será una cena para dos personas en cualquiera de los siete restaurantes que colaboran junto a la Máquina en otro de sus últimos proyectos: Arte y Cocina Intergeneracional. Asimismo, entre los visitantes que hayan votado, se sorteará otra cena,

Además de la exposición permanente, In situ tendrá una programación alternativa. A las 12:00 se podrá disfrutar de la actuación del grupo de baile ‘Las Riá Pitá’, que dará paso a las 13:00 horas al desfile de moda ‘Almas Impresas’, a cargo de José Herrera y Jaime Zamora. Le seguirá una batalla de dibujantes (14:00h) y una lectura de poesía (15:00h) que se realiza con la participación del Ateneo Literario de Puerto Real. El programa de actos lo cierra a las 16:00 horas, el concierto del ‘Dúo Rosswood’.

La concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, destacaba que la sinergia con otras entidades contribuirá a enriquecer la actividad e invitaba a la ciudadanía a acudir al evento para apoyar a nuestros artistas, su creatividad y su talento. La iniciativa estará funcionando en el parque de El Porvenir, esta sábado 22 de noviembre, entre las 11:00 y las 19:00 horas, aproximadamente.