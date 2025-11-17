La restaurada Caja del Agua de Puerto Real se podrá visitar en el mes de diciembre

La delegación municipal de Turismo del Ayuntamiento de Puerto Real ofrecerá durante el mes de diciembre visitas guiadas a la Caja del Agua, tras la reciente rehabilitación y adecuación de este emblemático edificio situado en los jardines de El Porvenir.

La restauración, financiada gracias a los fondos del GDR Campiña de Jerez y Costa Noroeste con aportación europea, ha despertado gran interés entre la ciudadanía. La concejala de Turismo, Virginia Mena, ha destacado que “hay muchas personas, incluso gente mayor, que no recuerdan haber visto el edificio por dentro y tampoco en funcionamiento”. Por ello, se ha considerado una excelente oportunidad abrir sus puertas al público.

Las visitas se realizarán los lunes, miércoles y viernes, en grupos de 12 personas, con dos turnos: 11:30 y 12:30 horas, y una duración aproximada de 30 minutos. Las personas interesadas pueden inscribirse enviando un correo a turismo@puertoreal.es o acudiendo a la Oficina de Turismo, ubicada en la Plaza Almudena Grandes (junto a la Biblioteca Municipal).

Espacio museístico en el interior de la Caja del Agua / C. P.

La Caja del Agua es una edificación de carácter histórico protegida, receptora de la Red de abastecimiento desde los pozos de Malas Noches, antigua Fuente de la Higuera. Se compone de dos piezas unidas, el edificio-fuente original en doble altura y cubierto por cúpula de aristas y un anexo de una planta y cubierta plana.

Su rehabilitación ha consistido fundamentalmente en el resanado de fachadas y paramentos interiores, apertura de hueco que conectará interiormente las dos salas, adecuación del acceso al público e instalación eléctrica necesaria para la instalación de un pequeño museo en el interior. Ese espacio ha sido dotado de paneles y videos explicativos sobre los aspectos históricos, técnicos y constructivos de la traída de agua del siglo XVIII, y también sobre el propio Antonio Ruíz Florindo, encargado del diseño y realización de las obras.

Ruiz Florindo era originario del pueblo sevillano de Fuentes de Andalucía, que ha estado trabajando estrechamente con Puerto Real en el llamado Año Florindo, para conmemorar el 300 aniversario del nacimiento de Alonso Ruiz Florindo, uno de los alarifes más proclive y creativo de la saga de alarifes de Fuente de Andalucía, y hermano de Antonio Ruiz Florindo.

La actuación ha incluido además la restauración de los azulejos trianeros con los que, en el siglo XVIII, eran los copatronos de Puerto Real, San Sebastián y San Roque, así como un retablo cerámico con la Virgen del Rosario.

La Caja del Agua fue construida por el maestro arquitecto en albañilería y fontanería Antonio Ruiz Florindo, director de los trabajos que se realizaron entre los años 1776 y 1781 para la traída de aguas a Puerto Real desde los manantiales de Fuente de la Higuera, situada a unos 11 kilómetros de la población, siendo esta construcción el destino final de la canalización y desde donde se distribuía a diferentes fuentes ubicadas en diversos puntos de la villa.