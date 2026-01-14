Puerto Real se propone "digitalizar" a los mayores con una programa de talleres gratuitos

COAC 2026
Se pretende reducir la brecha digital y favorecer la inclusión tecnológica de los mayores de 60 años, que deseen desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en el entorno digital

Uno de los talleres impulsados por CiberVoluntarios
El Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado la puesta en marcha de una nueva oferta de cursos presenciales gratuitos sobre competencias digitales, dirigidos a personas a partir de 60 años, con el objetivo de seguir avanzando en la reducción de la brecha digital y favorecer la inclusión tecnológica de la población mayor. Las clases se impartirán en el Centro Cultural Rosa Butler dentro del proyecto YoConecto, una iniciativa pensada para acercar la tecnología a quienes no han crecido con ella y desean desenvolverse con mayor autonomía en el entorno digital.

A través de estos talleres, las personas participantes aprenderán a navegar por Internet con seguridad, realizar gestiones en línea, comunicarse mediante distintas herramientas digitales y aprovechar las ventajas de la tecnología en su vida cotidiana. Los contenidos están especialmente adaptados al ritmo de aprendizaje de las personas mayores, con un enfoque práctico y cercano, que prioriza la confianza, la autonomía digital y el uso útil de aplicaciones y servicios.

Uno de los ejes fundamentales del programa es la seguridad en línea, un aspecto clave en una etapa en la que cada vez más trámites, citas médicas, gestiones bancarias o comunicaciones se realizan por Internet. Aprender a identificar fraudes, proteger los datos personales, crear contraseñas seguras o reconocer mensajes sospechosos resulta esencial para evitar riesgos y disfrutar de la red con tranquilidad. En este sentido, el Ayuntamiento subraya la importancia de que las personas mayores cuenten con herramientas y conocimientos que les permitan navegar de forma segura y responsable, reduciendo la vulnerabilidad frente a estafas digitales.

Este es el calendario de talleres

  • Taller 1: Iniciación al mundo digital, del 9 al 18 de febrero.
  • Taller 2: Apps para gestionar trámites en Internet, del 2 al 11 de marzo.
  • Taller 3: Ocio digital: Apps para disfrutar, del 6 al 15 de abril.
  • Taller 4: Tecnología para tu bienestar: Salud en la era digital, del 20 al 29 de abril.
  • Taller 5: Seguridad: Protege tu mundo digital, del 11 al 20 de mayo.
  • Taller 6: Comunica con confianza: WhatsApp y Telegram, del 1 al 10 de junio.

Todos los talleres se impartirán los lunes y miércoles, de 10:00 a 13:00 horas, en el Centro Cultural Rosa Butler. La inscripción es gratuita y puede realizarse llamando al 674 72 76 23. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a la Casa de la Juventud (C/ Soledad) o llamar al 856 213 381.

Esta iniciativa está impulsada por CiberVoluntarios y forma parte del programa Generación D, promovido por Red.es y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation EU. Con estos cursos, Puerto Real da un paso más hacia una sociedad más conectada, inclusiva y segura para todas las edades.

