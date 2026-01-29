Puerto Real llevará a las aulas talleres para promover entornos seguros y prevenir la violencia
Servicios Sociales y la Fundación Márgenes y Vínculos ponen en marcha una nueva edición del programa “Puerto Real por la Infancia y la Adolescencia”
Puerto Real se alía con 'Márgenes y Vínculos' contra el maltrato en la infancia
El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la Unidad de Servicios Sociales, y la Fundación Márgenes y Vínculos ponen en marcha una nueva edición del programa “Puerto Real por la Infancia y la Adolescencia” para el curso 2025/2026, con el objetivo de promover entornos seguros y protectores para niños, niñas y adolescentes y prevenir distintas formas de violencia, especialmente la violencia sexual y los riesgos asociados al entorno digital.
Se trata del segundo año consecutivo de desarrollo de este programa en el municipio, dando continuidad al trabajo realizado en la edición anterior y reforzando la prevención desde edades tempranas con la implicación de la comunidad educativa, las familias y los servicios municipales.
Lorena Díaz, concejala de Derechos Sociales, ha señalado que “con este programa se refuerza el compromiso municipal con la protección de la infancia y la adolescencia, llevando a los centros educativos herramientas prácticas para la prevención de la violencia sexual y de los riesgos en el entorno digital. La coordinación entre Servicios Sociales, comunidad educativa y familias es clave para detectar a tiempo, acompañar mejor y garantizar entornos seguros y protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes”.
El programa se desarrollará en centros educativos de Primaria y Secundaria mediante talleres adaptados a cada etapa educativa, coordinados con los equipos directivos y el profesorado. En Primaria, se implementará el programa ‘Mi cuerpo es un tesoro’, destinado al alumnado de 4º, 5º y 6º, que ofrece herramientas de autoprotección, identificación de límites, buen trato y petición de ayuda a personas adultas de referencia, con un enfoque preventivo y adecuado a la edad.
Asimismo, como novedad este año se impartirá el programa Hipatia, dirigido a 6º de Primaria, centrado en el análisis crítico de los estereotipos de género, la presión estética y la hipersexualización en redes sociales, publicidad y contenidos digitales, con el fin de fortalecer la autoestima, la aceptación de la diversidad corporal y el respeto por el cuerpo propio y ajeno.
En Secundaria, el programa incluye dos líneas de intervención dirigidas a 1º y 2º. Por un lado, este año se incorpora ‘Lo que ves no es lo que es’, un taller de prevención de la exposición a contenidos sexuales inadecuados en internet, que promueve el pensamiento crítico, la educación afectivo-sexual y la construcción de relaciones basadas en el respeto y el consentimiento. Por otro lado, se mantiene el taller ‘Clic con cuidado’, orientado a la prevención de riesgos digitales y violencias Online, abordando cuestiones como la privacidad, la identidad digital, el contacto con desconocidos, el grooming, el sexting o el ciberacoso, con el fin de mejorar la capacidad del alumnado para reconocer situaciones de riesgo y actuar de forma segura.
El programa prevé también acciones formativas específicas sobre violencia sexual dirigidas a profesionales del municipio que trabajan en contacto directo con menores, con el fin de reforzar la detección precoz, la actuación adecuada y la coordinación ante posibles situaciones de riesgo. Estas formaciones se complementarán con materiales de apoyo y recursos prácticos, y contribuirán a consolidar una respuesta más preparada y coordinada desde el ámbito educativo, social y comunitario.
Además, el programa contempla el apoyo a las familias y a la comunidad educativa mediante materiales y guías con orientaciones prácticas para el acompañamiento en casa y en el aula, así como acciones de sensibilización y coordinación con los centros educativos cuando sea necesario. La iniciativa se enmarca en el enfoque de derechos de la infancia recogido en la LOPIVI (Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia) y refuerza la colaboración entre el ámbito educativo, sanitario, los Servicios Sociales municipales y el tercer sector para impulsar una prevención temprana y una cultura del buen trato.
El Ayuntamiento de Puerto Real y la Fundación Márgenes y Vínculos destacan la importancia de abordar estas temáticas desde edades tempranas, con herramientas pedagógicas y espacios seguros de aprendizaje, reforzando la protección y el bienestar de la infancia y la adolescencia en el municipio. Para más información, los centros educativos y las familias pueden consultar la web del programa o dirigirse a la Unidad de Servicios Sociales sita en la calle Zambra.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas