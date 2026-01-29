Puerto Real llevará a las aulas talleres para promover entornos seguros y prevenir la violencia

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la Unidad de Servicios Sociales, y la Fundación Márgenes y Vínculos ponen en marcha una nueva edición del programa “Puerto Real por la Infancia y la Adolescencia” para el curso 2025/2026, con el objetivo de promover entornos seguros y protectores para niños, niñas y adolescentes y prevenir distintas formas de violencia, especialmente la violencia sexual y los riesgos asociados al entorno digital.

Se trata del segundo año consecutivo de desarrollo de este programa en el municipio, dando continuidad al trabajo realizado en la edición anterior y reforzando la prevención desde edades tempranas con la implicación de la comunidad educativa, las familias y los servicios municipales.

Lorena Díaz, concejala de Derechos Sociales, ha señalado que “con este programa se refuerza el compromiso municipal con la protección de la infancia y la adolescencia, llevando a los centros educativos herramientas prácticas para la prevención de la violencia sexual y de los riesgos en el entorno digital. La coordinación entre Servicios Sociales, comunidad educativa y familias es clave para detectar a tiempo, acompañar mejor y garantizar entornos seguros y protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes”.

El CEIP Río San Pedro también se sumó al programa en su primera edición / DCA

El programa se desarrollará en centros educativos de Primaria y Secundaria mediante talleres adaptados a cada etapa educativa, coordinados con los equipos directivos y el profesorado. En Primaria, se implementará el programa ‘Mi cuerpo es un tesoro’, destinado al alumnado de 4º, 5º y 6º, que ofrece herramientas de autoprotección, identificación de límites, buen trato y petición de ayuda a personas adultas de referencia, con un enfoque preventivo y adecuado a la edad.

Asimismo, como novedad este año se impartirá el programa Hipatia, dirigido a 6º de Primaria, centrado en el análisis crítico de los estereotipos de género, la presión estética y la hipersexualización en redes sociales, publicidad y contenidos digitales, con el fin de fortalecer la autoestima, la aceptación de la diversidad corporal y el respeto por el cuerpo propio y ajeno.

En Secundaria, el programa incluye dos líneas de intervención dirigidas a 1º y 2º. Por un lado, este año se incorpora ‘Lo que ves no es lo que es’, un taller de prevención de la exposición a contenidos sexuales inadecuados en internet, que promueve el pensamiento crítico, la educación afectivo-sexual y la construcción de relaciones basadas en el respeto y el consentimiento. Por otro lado, se mantiene el taller ‘Clic con cuidado’, orientado a la prevención de riesgos digitales y violencias Online, abordando cuestiones como la privacidad, la identidad digital, el contacto con desconocidos, el grooming, el sexting o el ciberacoso, con el fin de mejorar la capacidad del alumnado para reconocer situaciones de riesgo y actuar de forma segura.

El programa prevé también acciones formativas específicas sobre violencia sexual dirigidas a profesionales del municipio que trabajan en contacto directo con menores, con el fin de reforzar la detección precoz, la actuación adecuada y la coordinación ante posibles situaciones de riesgo. Estas formaciones se complementarán con materiales de apoyo y recursos prácticos, y contribuirán a consolidar una respuesta más preparada y coordinada desde el ámbito educativo, social y comunitario.

Jornada Formativa 'Sensibilización, prevención y detección de la violencia sexual hacia la infancia y adolescencia' / DCA

Además, el programa contempla el apoyo a las familias y a la comunidad educativa mediante materiales y guías con orientaciones prácticas para el acompañamiento en casa y en el aula, así como acciones de sensibilización y coordinación con los centros educativos cuando sea necesario. La iniciativa se enmarca en el enfoque de derechos de la infancia recogido en la LOPIVI (Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia) y refuerza la colaboración entre el ámbito educativo, sanitario, los Servicios Sociales municipales y el tercer sector para impulsar una prevención temprana y una cultura del buen trato.

El Ayuntamiento de Puerto Real y la Fundación Márgenes y Vínculos destacan la importancia de abordar estas temáticas desde edades tempranas, con herramientas pedagógicas y espacios seguros de aprendizaje, reforzando la protección y el bienestar de la infancia y la adolescencia en el municipio. Para más información, los centros educativos y las familias pueden consultar la web del programa o dirigirse a la Unidad de Servicios Sociales sita en la calle Zambra.