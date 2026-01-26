Presentado el cartel de la Semana Santa de Puerto Real 2026
Por primera vez en la historia, está protagonizado por las imágenes titulares de la Hermandad del Amor y Esperanza del Río San Pedro
Las imágenes del Sábado de Pasión 2025 en Puerto Real: Amor y Esperanza del Río San Pedro
La Semana Santa de Puerto Real 2026 ya tiene cartel anunciador. Se trata de una obra creada por el fotógrafo cofrade, José María Chanivet Guerrero, protagonizada por las imágenes titulares de la Hermandad de del Amor del Río San Pedro: el Stmo. Cristo del Amor y de Ntra. Sra. de la Esperanza.
Fue el propio autor, junto a la Hermana Mayor de la corporación cofrade, Rosario López, quienes descubrieron la imagen anunciadora en un acto que se celebró en el Centro Cultural Iglesia de San José. Para su presentación se contó con las palabras del cofrade Francisco Cuevas, quien resaltó el valor de lo histórico del cartel, al ser la primera vez que lo protagonizaba la hermandad del Amor, la última de las hermandades creadas en Puerto Real. Por ello, aprovecho el cofrade para hacer un repaso por su historia.
Como es habitual en este acto, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías lo aprovechó para hacer entrega de las pastas de los pregones, a los pregoneros del costalero, el propio Francisco Cuevas; y de la Semana santa de Puerto Real, Antonio Jesús Chanivet.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas