El PP de Puerto Real se reivindica como "el verdadero impulsor" del traslado del Parque de Bomberos

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha valorado positivamente el paso dado por el Ayuntamiento para la cesión de una parcela en El Almendral, con el objetivo de avanzar hacia la construcción del nuevo Parque de Bomberos en el casco urbano.

Fernández ha recordado que esta actuación responde a una reivindicación histórica “defendida de forma constante por el Partido Popular” durante los últimos años, señalando que “era y sigue siendo una necesidad imperiosa traer esta infraestructura al casco urbano”.

Pero además de celebrar los avances, Vicente Fernández ha reivindicado el papel del PP para logarlo. El concejal en la oposición dice que quiere dejar claro que “este avance no surge por generación espontánea, sino como resultado del trabajo continuado del Partido Popular tanto en el Pleno como fuera de él. De hecho, no duda en aseverar que el Partido Popular es “el verdadero impulsor” de este traslado. “Lo defendimos mediante una moción y lo hemos exigido durante dos años, sin dejar de reclamarlo en todo este tiempo”, ha subrayado Fernández.

Sobre la propuesta, ha recordado que “cuando el PP planteó hace dos años esta necesidad en sede plenaria, la Confluencia de Izquierdas optó por la abstención. Resulta llamativo que quienes ahora intentan ponerse medallas se abstuvieran cuando había que posicionarse con claridad. Nosotros no dudamos: defendimos la llegada del Parque de Bomberos al casco urbano porque es lo que necesita Puerto Real”, ha señalado.

Fernández ha destacado también el trabajo desarrollado junto al propio Consorcio Provincial de Bomberos y los profesionales del servicio, “mientras se perdía el tiempo entre excusas y falta de voluntad política”.

Para finalizar, los populares han insistido en que este proceso debe culminarse con seriedad, rigor y responsabilidad, reclamando al equipo de gobierno de Aurora Salvador, que “garantice que todo esté correctamente tramitado y sin improvisaciones, para que el Consorcio disponga de todas las garantías necesarias para avanzar en el proyecto sin obstáculos administrativos ni retrasos injustificados”.