La Junta recuerda al Ayuntamiento de Puerto Real que es la UCA quien tiene la concesión de las Salinas La Esperanza

El Ayuntamiento de Puerto Real ha remitido un escrito formal a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía reclamando una intervención inmediata en el sendero de acceso a las Salinas de la Esperanza, dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz. Dice el Ayuntamiento que su estado actual, según revela un informe técnico municipal, es de un deterioro “grave e incompatible con un uso seguro”.

Sin embargo, el Consistorio de la Villa ha dirigido la petición al lugar equivocado. Y es que, ante esta información, la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha recordado al Ayuntamiento que "esta salina cuenta con una concesión a favor de la Universidad de Cádiz, entidad que construyó las pasarelas y que tiene las competencias sobre su gestión y mantenimiento, y con la que esta Consejería mantiene una estrecha colaboración".

En un escueto comunicado, la Delegación Territorial de la Consejería indica al Ayuntamiento de Puerto Real que está "a su disposición para aclarar sus posibles dudas a este respecto".

El PP de Puerto Real pide más rigor al Ayuntamiento

Más contundente ha sido el portavoz del Partido Popular en Puerto Real, Vicente Fernández, a quien aludía el Ayuntamiento en su crítica. El concejal de Infraestructura Verde y Azul, Antonio Gil, reclamaba al concejal del PP, "que en vez de centrar sus críticas en otras cuestiones que atribuye al Ayuntamiento, exija a la Junta que actúe en este asunto de su competencia".

Ante ello, Vicente Fernández considera "increíble" que el Ayuntamiento no sepa quién tiene cada competencia. “Entiendo que el equipo de gobierno muestra su nerviosismo, porque el Partido Popular está trabajando en todo cuanto le permiten por el bien del municipio, pero lanzar un dardo contra mí, sin conocer siquiera las competencias del terreno, resulta vergonzoso y desacertado, y refleja una clara falta de conocimiento en la gestión de un municipio como Puerto Real”, dice el concejal en la oposición.

“Hay que tener lealtad institucional, y eso implica informarse antes de atribuir responsabilidades a quien no las tiene. Lo fácil es culpar a otros, lo responsable es actuar con rigor y coordinarse con quienes sí son competentes”, añade.

Sobre la situación del sendero, Fernández advierte de que el informe técnico alerta de riesgos de tropiezos, caídas e incluso posible colapso estructural, "y, sin embargo, el Ayuntamiento opta por dardos políticos en lugar de soluciones reales”.

Por último, el edil ve incoherencia en esta denuncia del Ayuntamiento, después de que en el último Pleno, la alcaldesa, Aurora Salvador, "dedicase palabras de agradecimiento al delegado Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, por su siempre disposición y ejemplar actuación en el incendio de Las Carteras. Por eso no entendemos esta nota de prensa que contradice a la propia alcaldesa y le quita la razón”.

“La alcaldesa debería asumir que la falta de rigor institucional y el desconocimiento de la gestión municipal no son menores: Puerto Real merece soluciones responsables, no excusas ni confusión sobre competencias. Los vecinos y vecinas no se merecen este tipo de errores”, finaliza Fernández.