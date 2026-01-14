Un informe técnico de Puerto Real detalla un escenario "alarmante" en el sendero a las Salinas de la Esperanza

El Ayuntamiento de Puerto Real ha remitido un escrito formal a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía reclamando una intervención inmediata en el sendero de acceso a las Salinas de la Esperanza, dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz.

La petición llega tras la inspección de un Agente Municipal de Medio Ambiente, que ha constatado un deterioro “grave e incompatible con un uso seguro”. El informe técnico municipal detalla un escenario alarmante: tablas de madera podridas y sin capacidad de carga, huecos peligrosos en el pavimento, barandillas vencidas que han dejado el itinerario sin protección y apuntalamientos provisionales que evidencian el agotamiento total de la estructura.

El sendero de madera está totalmente destrozado / DCA

El documento advierte de riesgos reales de tropiezos, caídas y hasta un posible colapso estructural. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta —administración competente en el Parque Natural— medidas urgentes como el cierre preventivo de los tramos más críticos, la sustitución integral de la madera degradada y la revisión completa de los anclajes y soportes. También reclama la programación inmediata de trabajos de mantenimiento que garanticen la seguridad y la continuidad del itinerario.

Sendero a la salina de La Esperanza / DCA

El concejal de Infraestructura Verde y Azul, Antonio Gil, ha subrayado que “no estamos ante incidencias menores: hay riesgo real de caídas y de fallo estructural, y exigimos a la Junta responsabilidad y celeridad”. Del mismo modo, Gil ha reclamado al concejal del PP en Puerto Real, Vicente Fernández, que en vez de centrar sus críticas en otras cuestiones que atribuye al Ayuntamiento, exija a la Junta que actúe en este asunto de su competencia. “Si tan preocupado está por la gestión municipal, lo lógico sería que también reclamara a la Junta que intervenga de inmediato en un espacio natural que depende directamente de ella”, señala el edil.

A la espera de una respuesta de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento ha instado a la ciudadanía a evitar el tránsito por los tramos afectados y ha anunciado un seguimiento continuo del expediente. El objetivo es recuperar cuanto antes la seguridad, la accesibilidad y el valor ambiental y social de uno de los enclaves más emblemáticos del Parque Natural.