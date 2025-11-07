La III Gala Ningún Niño sin Juguetes se celebra en Puerto Real el 38 de noviembre

La asociación Sonrisas que mueven el mundo celebrará el próximo 28 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, su tercera gala benéfica 'Ningún niñ@ sin juguete', un evento solidario que tendrá lugar en el Restaurante Raíces de Puerto Real.

La actividad ha sido presentada por Jesús Franco, presidente de la asociación, y la concejala de Servicios Sociales, Lorena Díaz, quienes han destacado la importancia de esta iniciativa para que ningún niño o niña del municipio se quede sin regalo en unas fechas tan señaladas como son las navidades. Mediante esta iniciativa, que se coordina a través de los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento, se atendieron el pasado año a cerca de medio centenar de familias puertorrealeñas sacando una sonrisa el día de Reyes a las niñas y niños que recibieron sus regalos: juguetes, ropa, mochilas, libros y chuches.

Durante la gala, que consistirá en una cena tipo cocktail con sorteo de regalos y música, tendrá lugar también la presentación del Cortejo Real de la Navidad 2025/2026 en la que los personajes de las pasadas navidades pasan el testigo a la nueva comitiva. Este acto se realiza en colaboración con la Asociación Reyes Magos y Personajes de la Navidada de Puerto Real que preside Rafael Rosendo.

Las personas interesadas en asistir a la Gala pueden adquirir sus entradas a través de la web oficial: www.sonrisaspuertoreal.es Además, se ha habilitado una fila cero para quienes deseen colaborar sin asistir al evento. Desde la organización se anima a la ciudadanía a participar en esta noche solidaria, que combinará gastronomía, música y compromiso social, con el objetivo de llevar ilusión a los hogares más vulnerables de Puerto Real