Otro grito de los sindicatos para "salvar" a la Atención Primaria

La Atención Primaria en Andalucía “está en peligro”. Es el principal mensaje que los sindicatos (CC.OO, UGT y CSIF) han vuelto a lanzar este jueves en una nueva protesta. A las puertas del Centro de Salud Ribera del Muelle de Puerto Real, junto a la Marea Blanca de la ciudad, se han concentrado para pedir a la Junta de Andalucía, que implante de “manera urgente” las medidas que llevan meses reivindicando para mejorar la calidad asistencial en la que es la puerta de entrada al sistema sanitario.

La primera de ellas es acabar con la política de privatizaciones. Y es que, según ha explicado el delegado sindical de Comisiones obreras, Juan Manuel Benítez, “en el acuerdo de mejora que se ha alcanzado con la sanidad privada para actualizar los precios, se ha ocultado una cuestión muy grave para la ciudadanía: ahora un ciudadano que no sea atendido en su centro de salud, puede ser derivado a un centro privado donde recibirá la atención que no le da su médico de familia. El camino no es dejar morir a la Atención Primaria, sino dotarla de recursos para acabar con el colapso”.

Para mejorar la atención, las propuestas de los sindicatos, “que somos profesionales sanitarios y conocemos todas las necesidades y problemas de cada centro”, son muchas porque “el principal problema es de organización, por lo que no se puede solucionar privatizando un servicio público”, expresó la delegada sindical de Atención Primaria de UGT, Paula Fernández.

Todos los sindicatos coincidían en que uno de los principales problemas que arrastra la sanidad pública es el déficit de profesionales, que hace que las listas de espera vayan creciendo y que el tiempo que dedican a atender a los pacientes no permita una calidad asistencial óptima.

“Tenemos unos excelentes profesionales en la sanidad que están siendo continuamente maltratados por la administración. No se cubren las bajas ni las vacaciones y el número de profesionales no está equiparado a la alta frecuentación de los centros”, aseguró el delegado de CSIF, José María Villalta.

En la protesta de este jueves ha participado la alcaldesa de Puerto Real junto a otros miembros del equipo de Gobierno y representantes de la oposición en el Ayuntamiento de la Villa. Elena Amaya ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de la ciudad en la defensa de la sanidad pública, y ha tendido la mano a todos los sindicatos para colaborar en todo lo necesario.

Tampoco este jueves se pasó por alto las agresiones que sufren los sanitarios, ya que dos de las últimas que se han producido han tenido como escenario el Centro de Salud Ribera del Muelle, donde se concentraban. Por ello, han vuelto a insistir en la necesidad de que se dote a los centros de personal de seguridad y que se actualicen los protocolos ya que “estos empiezan a funcionar una vez que la agresión se ha producido”.