El Concurso de Agrupaciones de Puerto Real arranca este martes en el Teatro Principal

Después del gran éxito del Concurso de Agrupaciones de Carnaval que Puerto Real dedicó la pasada semana a la cantera, esta semana el Teatro Principal vuelve a abrir sus puertas para ofrecer dos nuevas sesiones en la categoría de adultos. Será dos semifinales que se celebran este martes 17 de febrero, y el miércoles 18. El concurso contará con la participación de siete agrupaciones, que cantarán ambos días en distinto orden, y al término de la segunda semifinal se darán a conocer los premios.

Por el escenario del Teatro pasarán dos cuartetos: La Pandilla Inclusiva (El Puerto de Santa María) y ¡Que Vengan! (Cádiz). También se contará con dos comparsas: Las Manos de Cádiz (El Puerto) y La Conexión (Puerto Real). A ellas se sumarán tres chirigotas: La Esperanza Nunca se Pierde (Puerto Real), Los Ken. Una Chirigota en Deconstrucción (Cádiz) y Los Mojigangas (Cádiz). Además, la sesión del martes incluirá el acto de la Asociación de Damas y Caballeros de la Feria, que entregará el piñón honorífico a Fernando Díaz Cándón.

Respecto al jurado de esta edición, estará formado por José Manuel Acosta Gaviño (presidente) y los vocales, Joaquín Gómez Orellana, Miguel Velázquez Delgado y Juan Carlos Tubio Bocalandro. Los premios en la modalidad de comparsas y chirigotas serán de 800, 500 y 300 euros para los tres primeros clasificados; mientras que en la modalidad de cuartetos serán de 300, 200 y 125 euros

Ambas sesiones darán comienzo a las 20:00 horas y las entradas serán de acceso libre. Las entradas están disponibles en la taquilla del Teatro Principal. Como ya ocurrió durante el concurso de agrupaciones infantiles, las personas que solo asistan a una parte de la sesión, podrán devolver su entrada para que estas sean usadas por nuevo público.