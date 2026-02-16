El Concurso de Agrupaciones de Puerto Real arranca este martes en el Teatro Principal
Habrá dos sesiones que darán comienzo a las 20:00 horas y las entradas serán de acceso libre, con invitaciones que se pueden recoger en la taquilla del Principal
Carnaval de Puerto Real 2026: Programa completo de actos, actuaciones y horarios
Después del gran éxito del Concurso de Agrupaciones de Carnaval que Puerto Real dedicó la pasada semana a la cantera, esta semana el Teatro Principal vuelve a abrir sus puertas para ofrecer dos nuevas sesiones en la categoría de adultos. Será dos semifinales que se celebran este martes 17 de febrero, y el miércoles 18. El concurso contará con la participación de siete agrupaciones, que cantarán ambos días en distinto orden, y al término de la segunda semifinal se darán a conocer los premios.
Por el escenario del Teatro pasarán dos cuartetos: La Pandilla Inclusiva (El Puerto de Santa María) y ¡Que Vengan! (Cádiz). También se contará con dos comparsas: Las Manos de Cádiz (El Puerto) y La Conexión (Puerto Real). A ellas se sumarán tres chirigotas: La Esperanza Nunca se Pierde (Puerto Real), Los Ken. Una Chirigota en Deconstrucción (Cádiz) y Los Mojigangas (Cádiz). Además, la sesión del martes incluirá el acto de la Asociación de Damas y Caballeros de la Feria, que entregará el piñón honorífico a Fernando Díaz Cándón.
Respecto al jurado de esta edición, estará formado por José Manuel Acosta Gaviño (presidente) y los vocales, Joaquín Gómez Orellana, Miguel Velázquez Delgado y Juan Carlos Tubio Bocalandro. Los premios en la modalidad de comparsas y chirigotas serán de 800, 500 y 300 euros para los tres primeros clasificados; mientras que en la modalidad de cuartetos serán de 300, 200 y 125 euros
Ambas sesiones darán comienzo a las 20:00 horas y las entradas serán de acceso libre. Las entradas están disponibles en la taquilla del Teatro Principal. Como ya ocurrió durante el concurso de agrupaciones infantiles, las personas que solo asistan a una parte de la sesión, podrán devolver su entrada para que estas sean usadas por nuevo público.
También te puede interesar
Lo último
Contenido ofrecido por Hospitales Pascual
Hablamos con Dr. Francisco Bermúdez Ordoñez, Urólogo del Hospital Virgen de las Montañas